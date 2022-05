Rechazaron la disculpa pública de Pedro Escobedo

En reunión con la Secretaria de Gobierno del Municipio de Pedro Escobedo, Griselda Santiago Sixtos, los jóvenes embestidos por una patrulla municipal, el pasado mes de septiembre, Ernesto y Aarón rechazaron la disculpa pública emitida por la funcionaria en nombre del Gobierno Municipal.

En entrevista, Aaron, quien es el menor de edad que viajaba en la motocicleta, aseguró que era una falta de respeto el que no estuvieran presentes ni el presidente municipal, Amarildo Bárcenas Reséndiz, ni el elemento de seguridad pública que conducía la patrulla en ese momento.

“Se me hace falta de respeto que no esté aquí el policía o de mínimo el presidente municipal, dando la disculpa o que tengan que mandar a otra gente a dar la cara por errores que ellos mismo comenten. Las disculpas no las acepto, no se me hace bien que manden a otras personas y no den la cara los responsables”, comentó.

Por su parte, Ernesto dijo que la persona que lo agredió no estaba presente en la reunión. “Creo que cuando yo cometo algún acto no tengo que mandar a mi mamá para que pida disculpas por algo que yo hice y que tengo que resolver yo mismo. Se me hace una falta de respeto eso, porque sinceramente nada más lo están haciendo por obligación, no hay una disculpa sincera”, refirió en entrevista.

Local Dialogan reparación de daño en Pedro Escobedo

El llamado a realizar la disculpa pública, proviene de una recomendación realizada por la Defensoría de Derechos Humanos del Estado de Querétaro (DDHQ) ante estos hechos. En dicha recomendación, la DDHQ concluyó que se violaron los derechos humanos a la integridad personal, la legalidad y la seguridad jurídica de ambos jóvenes.

Por lo anterior, la DDHQ solicitó al Gobierno Municipal, encabezado por el alcalde, Amarildo Bárcenas Reséndiz, pedir una disculpa pública a los afectados; además de indemnizarlos económicamente.

“Mediante este acto asumimos la responsabilidad generada por la vulneración a los derechos, a la integridad personal, de legalidad y de seguridad jurídica (…). En virtud de ello, le externo a Ernesto (…) y al adolescente de iniciales A.P.Y., de quienes de manera directa fueron vulnerados sus derechos, así como a sus familiares y a la comunidad en general, mis más sinceras disculpas a titulo personas y a nombre del Gobierno Municipal al que hoy represento”, leyó la Secretaria de Gobierno.

Asimismo, durante la lectura aceptó que por falta de diligencia en el desempeño de las funciones de los elementos de la SSPyTM se transgredió la integridad física de ambos jóvenes, en los hechos acontecidos el pasado 18 de septiembre de 2021.

Por otro lado, el representante legal de Ernesto aseguró que se sigue protegiendo a los responsables. “Se tiene identificado al elemento, al día de hoy sigue en funciones, en ningún momento fue suspendido o separado de su cargo, sigue gozando de total impunidad”, dijo.

Finalmente, agregó que se interpondrá una queja ante la Comisión Nacional de Derecho Humanos (CNDH) para que esta instancia atienda y haga lo pertinente en este tema.