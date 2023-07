Recibe San Juan camión recolector

En representación del gobernador, Mauricio Kuri González, el titular de la Secretaría de Desarrollo Sustentable (Sedesu), Marco Antonio Del Prete Tercero, encabezó la entrega de camiones recolectores de residuos para los municipios de Colón, El Marqués, San Juan del Río y Tequisquiapan, acción que representa una inversión de ocho millones de pesos a través del Fondo Estatal para la Protección Ambiental y el Desarrollo Sustentable en Querétaro.

Durante su mensaje, Del Prete Tercero puntualizó que las causas ambientales son causas ciudadanas, por lo que desde su condición de servidores públicos trabajan para ayudar a los queretanos a tener un mejor medio ambiente, y es a partir de esta premisa, dijo, que la Sedesum ha construido una agenda ambiental con visión ciudadana.

"En temas de medio ambiente, si los ciudadanos no participamos, seamos funcionarios públicos o no, no vamos a alcanzar los objetivos que nos hemos planteado, la agenda ambiental planteada en Querétaro considera cinco rubros que requieren la participación ciudadana: 1) calidad del aire, 2) gestión de los residuos, 3) protección a la biodiversidad, 4) ordenamiento territorial, y 5) cambio climático", puntualizó.

Del mismo modo, el funcionario explicó que en la SEDESU se seguirán generando mecanismos para cumplir con la responsabilidad ciudadana de cuidar el medio ambiente; por lo que, añadió, se impulsará el crecimiento del estado con un componente muy importante, a través del cuidado de los recursos naturales, porque dijo, hoy Querétaro se distingue por implementar políticas de conservación, sin dejar de crecer.

A su vez, el presidente municipal de El Marqués, Enrique Vega Carriles, agradeció el apoyo de la administración estatal para continuar con el adecuado manejo de los residuos; reiteró el compromiso de los municipios para seguir fomentando el reciclaje, facilitando la adopción de la economía circular y promoviendo la educación ambiental en la población, ya que el momento de resolver los problemas de presentes y futuras generaciones es hoy, a partir de acciones coordinadas y permanentes.

En representación de los operadores beneficiados con esta entrega, Carmen Zúñiga Landaverde, además de agradecer la entrega de los vehículos; aseguró que como funcionario y ciudadano reconoce los beneficios de ampliar la cobertura de recolección, ya que permite avanzar hacia un trabajo más eficiente y responsable, porque la recolección separada de residuos es una pieza clave para la economía circular.

Se contó con la participación de los presidentes municipales de San Juan del Río, Roberto Carlos Cabrera Valencia; de Tequisquiapan, José Antonio Mejía Lira.