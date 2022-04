Rectora pide atender la desaparición de mujeres

Teresa García Gasca, rectora de la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ), abordó el tema de las desapariciones de mujeres, haciendo un llamado a las autoridades de todos los niveles para que se trabaje en ello, a fin de evitar que este tipo de situaciones continúen en el país.

Mediante un comunicado de prensa, la titular de rectoría recordó los sucesos recientes que han conmocionado a la sociedad, entre estos, el ocurrido en la entidad queretana con el caso de la niña Victoria Guadalupe; así como el de la joven Debanhi Escobar, en Monterrey, Nuevo León.



“Esto nos debe hacer reflexionar sobre lo mal que estamos en nuestro país al respecto, esto debe parar de alguna forma. Mi intención es hacer un llamado a las autoridades de todo el país para que se haga lo que se tenga que hacer para evitar que estas cosas sigan sucediendo”, comentó.

García Gasca aseguró que por ningún motivo y circunstancia las niñas, jóvenes y mujeres deben desaparecer; sin embargo, es una circunstancia que lamentablemente está ocurriendo.



“Las autoridades tienen que hacer lo propio y esta situación de Nuevo León nos ha vuelto a abrir la cloaca, esto no está resuelto, sigue siendo un gran problema en nuestro país y tenemos que poner el dedo sobre la llaga, por ello, un llamado enérgico a las autoridades de todo el país, las mujeres no podemos seguir corriendo riesgos”, afirmó.



De igual forma, en su intervención destacó que desde la Universidad se realizan acciones de colaboración con los municipios, no solo del estado, sino de otras entidades, para la capacitación de las autoridades.

Respecto al Semáforo Universitario, destacó que todos los campus y planteles de la Universidad se encuentran en verde, a excepción de San Juan del Río, que pasó a amarillo.