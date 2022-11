Reforma electoral debe ser consensada

Tras destacar que el 70 por ciento de la ciudadanía aprueba al Instituto Nacional Electoral (INE), la consejera electoral, Carla Humprey Jordán, consideró que la reforma electoral se debe realizar con amplio consenso.

“Creo que una reforma de gran calado tiene que platicar, discutirse y analizarse, ver las consecuencias de que queremos como país, porque claramente entrar en un proceso de reforma tan amplio como el que se busca por parte del partido mayoritario de cara al proceso electoral, hoy, el año que entra, ya estaríamos a más de dos meses y medio de iniciado el proceso electoral presidencial también para la renovación del congreso de la unión, para 30 congresos locales y 9 gubernaturas”.

Durante su visita al municipio sanjuanense, mencionó que incluso este proyecto de reforma es necesario ser discutido con calma y después del proceso electoral del 2024, debido a que el próximo año se tendrá en marcha el inicio de los comicios electorales presidenciales.

Local PRI en San Juan del Río respalda al INE

“De estas 937 páginas de la reforma electoral no no las han pasado, ya tenemos algunos avances, se hace un resumen o una relatoría de las distintas reformas que se han presentado como 105 más o menos, varias constitucionales, pero como siempre lo he dicho, toda institución es perfectible, toda la ley es perfectible, se pueden mejorar métodos, procedimientos, yo particularmente creo que pues tenemos mucho que avanzar de la mano de la tecnología”, citó.

Aseguró que México tiene 32 años votando electoralmente del mismo modo, proceso que consideró necesario innovar e ir de la mano con la tecnología, dado que los tiempos actuales exigen mayores innovaciones.

“Creo que el país ha cambiado, es un país de jóvenes, son el presente y futuro y creo que bueno, trabajos o construimos un sistema basado en la desconfianza que ya debemos de empezar a remitir tantos candados que tenemos y en ese sentido que podrían discutirse, creo que un proceso de ese tamaño con los cambios que se pretende, creo que es un tema que debería discutirse”.