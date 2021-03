Resalta entidad en desarrollo industrial

Teresa García Gasca, rectora de la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ), participó en la mesa de diálogo “El futuro de la industria en Querétaro” como parte de la Iniciativa “Cooltura Electoral” que organizó la Red Mundial de Jóvenes Políticos en conjunto con asociaciones juveniles de partidos políticos en la entidad.



El objetivo fue poner a disposición de los asistentes diferentes puntos de vista en temas como el empleo, el emprendimiento, la innovación y la educación en la nueva normalidad para mejorar el desarrollo del estado de Querétaro.

Alberto Meade García, vicepresidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) en Querétaro, y el Mtro. Miguel Ángel Trejo López, vicepresidente del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF) Querétaro. El evento fue moderado por Marco Antonio Gutiérrez, coordinador de la Red Mundial de Jóvenes Políticos en la UAQ.

García Gasca indicó que Querétaro es un estado fértil en diversos campos, con grandes ventajas para el emprendimiento. Señaló que, si bien la entidad es líder en oportunidades para las y los jóvenes en la industria automotriz y aeroespacial, también tiene una importante vocación agropecuaria en donde existe una gran área de oportunidad.

Lamentó que en México falta vinculación entre el sector gubernamental, la academia y la iniciativa privada, pues no hay presupuesto público para las universidades ni incentivos para que las empresas inviertan en innovación y desarrollo de nuevo conocimiento, por lo que es necesario cultivar la confianza entre los tres ámbitos: “la triple hélice, salvo en algunos casos de éxito, no acaba de funcionar lo suficientemente bien, en particular para Querétaro y en general para México”.

Refirió la necesidad de una formación sólida en cada área de trabajo y no improvisar para tener más competitividad en el mercado laboral. Afirmó que es importante la preparación a través de los posgrados, los cuales proveen de una madurez académica, profesional y personal, sin embargo, también es transcendental incentivar la profesionalización en el nivel técnico para jóvenes que quieran insertarse en el campo laboral rápidamente.

Comentó que la UAQ trabaja con la visión de recuperar sus actividades cotidianas frente a la contingencia sanitaria, consciente de que se debe hacer cambios estructurales en sus planes de estudio para generar modalidades mixtas de transmisión del conocimiento, derivado de la pandemia de Covid-19 y la brecha digital.