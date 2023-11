Rescatan biblioteca tequisquiapense

La directora de Cultura del municipio de Tequisquiapan, María Cecilia Guillermoprieto Michaus, informó que de manera gradual se ha ido recuperando el acervo de la biblioteca pública “Ignacio M. Altamirano”, ubicada en el centro de la ciudad.

Tras la inundación que se dio en esta localidad en los últimos años, comentó que varios de los ejemplares de este lugar se dañaron, por lo que de manera lenta se ha ido recuperando el acervo de este lugar, con la finalidad de que siga siendo uno de los espacios de encuentro de cultura para los habitantes.

Dijo que actualmente se cuenta con aproximadamente tres mil libros en el lugar, por lo que se espera contar con una mayor cantidad, dado que se habían efectuado varias donaciones de algunas ediciones pero ante la contingencia que se dio en el 2021, algunos de estos se dañaron.

La funcionaria comentó que con el apoyo de varias dependencias gubernamentales, organizaciones, agrupaciones, asociaciones civiles y ciudadanía, es como se ha estado recuperando todo el patrimonio literario y cultural de este lugar, dado que es un espacio con una gran cantidad de visitantes.

Agradeció el apoyo de las personas que realizan donaciones al lugar, ya que son de autores conocidos y de diferentes géneros, pues a este lugar acude un importante número de visitantes, por ello se cuenta con ejemplares como; novelas, poesía y cuentos.

Dijo que además se cuenta con varias salas de lectura para que las personas puedan estar en un espacio cómodo y en tranquilidad mientras hacen uso de este lugar, por lo que exhortó a los tequisquipenses a visitar la biblioteca y conocer la gran variedad de libros que se tienen en la zona.

“Si no me equivoco tenemos tres mil libros, hemos ido recuperando el acervo que teníamos, de las inundaciones se salvó mucho, yo soy de Tequisquiapan y en cuando empiezan a alertar de algunas inundaciones inmediatamente sé que si podría pasar, por eso en el 2021 en cuanto advirtieron buscamos resguardar algunos libros y algunos otros artículos, pianos y todo lo que se pudo, pero en otros casos no se pudo de tal manera que lo que hicimos fue colocarlos en cajas lo más que se pudo y resguardarlos porque en esa inundación si subió mucho el agua”.

Agregó que antes de las afectaciones por esa causa, se tenía por lo menos el doble de lo que actualmente se tiene, por lo que se espera continuamente integrar más ediciones para los integrantes de las familias.