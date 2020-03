Se “contaminó” el paro nacional de mujeres: Montes Nieves

Con la intromisión de actores políticos, se “contaminó” el paro nacional de mujeres ¡El 9 ninguna se mueve!, consideró el diputado federal por el II Distrito, Jorge Luis Montes Nieves.

Dijo que es legítima la protesta y legítima expresión de las mujeres, pues han sido víctimas de la violencia que tiene que ver con cuestiones de género, pero lamentó que se politice.

“Es lamentable que partidos políticos, que actores políticos, que llegan a buscar cargos de representación, se estén sumando y promuevan; por ejemplo, en el estado de Querétaro, gran parte de la gente que se ha sumado, pues es gente que está comulgando totalmente con un partido político, esa parte me parece que no debiera ser, para no contaminar las expresiones legítimas de la sociedad”.

Dijo que si bien, los gobiernos municipales y estatales están en su legítimo derecho de permitir que las empleadas de la función pública se ausenten sin consecuencias, consideró que esta acción también “contamina” el movimiento, así como cuando entran actores políticos que tienen fines electorales.

“Se contamina cuando entran actores políticos y con fines electorales y de golpear al gobierno federal, porque todo se le está cargando al Presidente de la República cuando sabemos que es una situación multifactorial, que hay muchos actores que deben atender la situación, como las fiscalías de los estados, como los ejecutivos municipales y estatales”.