Se exponen para recibir apoyos

Adultos mayores beneficiarios de apoyos federales, acusan maltrato en las jornadas de pagos que se realizan, pues afirman que los citan dos horas antes de que se inicie el proceso de entrega, lo cual afirman, entre otra cosa, los pone en riesgo de contagio de Covid-19.

Grupos de adultos mayores reunidos en el Barrio de la Cruz y en la Comunidad de Casa Blanca, afirmaron que fueron citados a la una de la tarde y fue poco después de las tres cuando arribaron los Servidores de la Nación a realizar el pago de los beneficios que les corresponden, hecho por el que señalaron se trata de una actitud insultante y que pone en riesgo su integridad.

Fueron poco más de 100 los adultos mayores los que fueron citados en el Barrio de la Cruz y alrededor de 60 en la comunidad de Casa Blanca, quienes señalaron que se desconoce el porque se deba hacer el pago de estos apoyos en efectivo, ya que de esta manera se está exponiendo a todas las personas que acuden a recibir el recurso.

“Nos citaron a la una aquí en Casa Blanca, pero ya son las tres y ni sus luces, nadie llega y no dicen nada, nos tienen esperando en el sol, aquí exponiéndonos a los contagios, porque nos citan a todos juntos, de verdad que no se vale, claro que ocupamos el dinero, por eso debemos aguantarnos, pero creo que esta actitud no es de personas educadas”, señaló una de las beneficiarias que prefirió mantener su anonimato.

Por otra parte, adultos congregados en el Barrio de la Cruz informaron que en dicho punto, se citó además a personas de otras zonas como El Rodeo, lo cual aumentó el número de asistentes, lo cual, dijo, da una muestra clara de la desorganización que se tiene para hacer el pago de estos recursos.

Por último, señalaron que sería más seguro y funcional que se entregaran dichos recursos mediante un depósito a una tarjeta bancaria, de la cual, la mayoría de los adultos ya cuenta con ella.





“No entiendo porque el pago en efectivo, cuando lo podrían depositar, de verdad que es una situación reprochable, nos tratan mal y nosotros no podemos hacer nada ni quejarnos”.