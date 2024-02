Se pronuncian en contra de app del INE

Representantes de la plataforma actívate.org.mx, entregaron más de ocho mil firmas digitales contra la aplicación móvil de apoyo ciudadano que habilitó el Instituto Nacional Electoral (INE) para las candidaturas independientes, al considerar que es discriminatoria.

Margarita Lozano Esparza, representante de esta plataforma de participación ciudadana, señaló que la aplicación del INE, no permitió que los candidatos independientes pudieran juntar las firmas requeridas para participar en el próximo proceso electoral.

“Nos contactaron muchas personas, incluso candidatos independientes, quejándose de la aplicación del INE de apoyo ciudadano, el cual no permitió que se juntaran las firmas, la verdad es que solo era por ese medio, y era discriminatorio tecnológicamente”, señaló.

Señaló que se no promocionó este mecanismo, como se hace con los partidos políticos, además de que la aplicación no funcionaba “y cuando funcionaba el INE decidía que había firmas que no se validaban, pero no daba registro de cuáles, ni siquiera para que la gente las pudiera repetir”.

“Nosotros como plataforma, llevamos las firmas de la gente que no estaba de acuerdo con esa plataforma, para futuros procesos electorales, porque si el INE está dando la opción de que haya candidatos independientes, también debe tener los medios, no ponerles el pie”, advirtió.

En la Junta Local del INE, donde se entregaron las firmas digitales, Margarita Lozano informó que solicitaron una reunión con el Consejo Nacional, para solicitar que el INE apoye de verdad las candidaturas independientes.





“Ya estamos cansados de lo mismo siempre, de los candidatos de los partidos, de que se cambian de partidos, y queremos algo nuevo, algo fresco, pero que sea realizable, no que sea un proyecto que trabaja mucho y no se va lograr”, agregó.

Mencionó que sólo a través de la plataforma se podía apoyar a los candidatos independientes, y mucha gente se quedó sin firmar porque la aplicación no era amigable, “tenía muchos peros y discriminaciones tecnológicas”.

Advirtió que como ciudadanos, piden que se mejore el proceso para que los candidatos independientes puedan ser una realidad, “y no sean nada más un ejercicio donde se gasta dinero, y no se tiene respuesta”.

Tras recibir las firmas, el INE de Querétaro se comprometió a enviarlas a la Junta Nacional.

Actívate, es una plataforma digital conformada por herramientas que promueven la participación ciudadana en donde cualquier ciudadano, grupo, movimiento u organización pueda generar activaciones para cambiar realidades.