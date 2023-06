Se retrasa entrega de fertilizantes para el campo en San Juan del Río

En el municipio de San Juan del Río se retrasó la entrega del fertilizante entre los campesinos en virtud de que aún no se alcanza el 40 por ciento del producto almacenado en la bodega de la comunidad de La Llave en donde se estará dispersando.

Lo anterior lo dio a conocer la delegada de la secretaría de Bienestar en el estado, Rocío Peniche Vera, quien aseguró que la entrega de este producto no ha sido posible debido a que no se cuenta con el porcentaje establecido para comenzar a distribuirlo entre dos mil 497 campesinos del municipio.

Local Alistan entrega de fertilizante al campo

El punto de almacenamiento, aseguró que será en la bodega del Módulo Demostrativo Regina, lugar en el cual se espera que antes de que concluya este mes, se cuente con la suficiente cantidad del fertilizante, con la finalidad de comenzar con la entrega del mismo entre los cientos de productores.

“Todavía no tenemos fecha, esperamos que la entrega de fertilizante pueda ser en junio, estamos esperando que llegue un 40 por ciento al menos de los fertilizantes que se estarán entregando a las bodegas, mientras no tengamos la certeza del 40 por ciento en las bodegas surtidas, no podemos empezar a convocar a los productores”.

Refirió que se otorgarán con 300 kilogramos de fertilizante a productores de una hectárea, mientras tanto, 600 kilogramos a aquellos que cuenten con cinco, por lo que en cuanto esté completo el 40 por ciento del producto en la bodega sanjuanense, se comenzará a convocar a todas las personas beneficiarias.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

Finalmente dijo que se espera que antes de que concluya el primer semestre del 2023, se cuente con la entrega de dichos apoyos a los productores del municipio, quienes con anticipación recibieron un primer apoyo a través del Programa Producción para el Bienestar, por lo que con el fertilizante es como contarán con una continuidad.