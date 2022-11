Sector turístico de San Juan del Río aún no se recupera

Las empresas del sector turístico en San Juan del Río trabajan al día de hoy a un 60 por ciento, esto se debe a que el ramo no se ha podido recuperar de las consecuencias que trajo consigo la pandemia de Covid-19, informó el miembro del Asociación de Guías de Turismo del estado de Querétaro, Gustavo Ríos Garduño.

Señaló que el sector no ha visto recuperación por tres factores que aún permanecen a pesar de que algunas medidas se han vuelto más flexibles. Detalló que dichos factores son la falta de excursiones de las escuelas, los adultos mayores pensionados que deciden no viajar para proteger su salud y el turismo de negocios, donde las empresas han optado por las nuevas tecnologías para reunirse con sus socios o colaboradores.

“Ahorita estamos trabajando a un 60 por ciento, son tres factores que nos faltan, primero las escuelas que todavía no salen, teníamos antes muchos tours de escuelas de diferentes partes (…). El segundo son los pensionados, los abuelitos ya no salen porque tienen miedo pues son los más vulnerables (…). Y el otro sector que no se va recuperar y del que teníamos mucho a aquí en San Juan es el turismo de negocios”, comentó.

En ese sentido, aseveró que previo a la pandemia el turismo de negocios traía consigo una derrama económica considerable para varios negocios de la industria del turismo como hoteles, restaurantes, tour-operadoras, así como para el negocio local. Aseguró que es difícil que se recupere esta clase turismo, toda vez que muchas de las empresas decidieron mantener a sus colaborares en el denominado home office.

“Venían empresas muy importantes nacionales e internacionales. Todos los hoteles del municipio se veían ocupados entre semana (…). Y ese turismo no va a regresar porque ya todas las empresas invirtieron en ponerles home office a sus trabajadores (…), cerraron oficinas para ahorrar dinero y entonces ya todas las convenciones en grupo las siguen haciendo por videollamada. Ese turismo no se va a recuperar, es muy difícil que se recupere”, comentó.

Asimismo, detalló que otro de los factores que no ha permitido una recuperación en el sector turístico de San Juan del Río es que algunas familias cuentan con problemas económicos por diversas circunstancias. Apuntó que muchos de los casos son familias que aún están pagando las deudas que adquirieron durante el periodo más álgido de la pandemia de Covid-19.

Finalmente, destacó que a pesar del escenario que se tiene se avizora un cierre de año favorable para la industria, especialmente durante el puente del 20 de noviembre y las vacaciones de por la temporada decembrinas. “Pensamos que va a ser un buen cierre de año, no el mejor por la condiciones que menciono pero sí, lo vemos con buenos ojos”, concluyó.