Sedea brinda asesoría jurídica agraria

La Secretaría de Desarrollo Agropecuario (Sedea) de San Juan del Río, a través del Centro de Atención Social que recién inició operaciones, brinda asistencia y apoyo a todas las personas que así lo desean en temas correspondientes al campo, especialmente en materia de asesoría jurídica agraria, dio a conocer el titular de esta dependencia, Roberto Jiménez Salinas.

Aseveró que uno de los fenómenos recurrentes en la demarcación es la existencia de asentamientos humanos irregulares que se encuentran dentro tierras ejidales. Explicó que esta situación impide que el Gobierno Municipal pueda destinar recursos para obra pública en estos sitios; de ahí la necesidad de generar un centro para orientar a las personas en esta materia, a fin de que puedan dar certeza jurídica a su patrimonio.

“Tenemos dentro de la mancha urbana algunos asentamientos irregulares, calles, a las cuales el Ayuntamiento por ley no les puede dar servicios porque siguen siendo ejidales, entonces, no se puede hacer obra pública en un terreno ejidal que ha sido entregado obviamente a la Administración. Entonces, este centro brinda asesoría jurídica agraria, específicamente. No llevamos el juicio, pero enseñamos a las personas qué camino seguir”, comentó.

Recordó que ya se cuenta con un Centro de Atención Social, el cual está ubicado en la colonia Nuevo San Juan, toda vez que en la zona oriente es donde se presenta con mayor frecuencia el fenómeno de asentamientos humanos irregulares y calles construidas en tierras ejidales, esto debido al crecimiento que tuvo el municipio en las últimas décadas.

Detalló que a través de las atenciones que han brindado, se han identificado al menos cuatro calles que necesitan hacer la transición correspondiente para que el Gobierno Municipal las pueda dignificar. Dijo que estas vialidades se encuentran en Rancho de Enmedio, Rancho Banthí y Cerro Gordo. Resaltó que lo que se busca es hacer equipo con las dependencias municipales competentes para avanzar y dar resultados.

“Sí, hemos encontrado nosotros cuatro calles que siguen siendo ejido y necesitan hacer esta transición el ejido para que el Ayuntamiento les pueda dar los servicios que corresponden (…). Queremos ayudar también a hacer equipo con las otras dependencias municipales. Ellos se encargan de la colonia completa, regularizar colonias, pero nosotros vamos poco a poquito en el área que nos toca, no podemos invadir la esfera de atención de las otras áreas”, apuntó.

Finalmente, señaló que se han identificado comunidades de la zona sur-poniente del municipio que presentan problemas relacionados con la tenencia de la tierra, por ello se proyecta la instalación de otro Centro de Atención Social en este sector de la demarcación.