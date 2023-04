Seguirá el diálogo por Zimapán: Kuri 

Las mesas de trabajo con el gobernador de Hidalgo, Julio Menchaca Salazar seguirán respecto al tema de la presa Zimapán y el abasto para la proyección del Acueducto lll, así lo dio a conocer su homólogo en Querétaro, Mauricio Kuri González, al mencionar que se tiene pendiente un encuentro.

Recordó que, cuando se iban a reunir, él tuvo complicaciones de salud derivadas del Covid-19, y fue por ello que se tuvo se posponer hasta nuevo aviso, sin embargo, aseguró no estar cerrado a la posibilidad de trabajar acciones en conjunto con este vecino estado.

Añadió que lo está privilegiando en la actualidad, es revisar el proceso para la asignación del agua para abastecer al proyecto del Acueducto lll, en donde está interviniendo la Secretaría de Gobierno de la Federación y la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

“Hay una parte que me interesa que es la asignación del agua, y es lo que estamos viendo directamente con la Conagua, con el secretario de Gobernación y la parte política en lo que podamos apoyar a Hidalgo, con todo gusto, pero bueno yo veo por lo de acá y es un agua que no se está usando, que no usan ni ellos, ni nosotros y se tiene que usar para el consumo humano”.

Kuri González expresó que, “yo lo que estoy haciendo es tener la necesidad de buscar un Querétaro viable para los próximos 50 años, en esa parte es la que estoy trabajando y por supuesto en la parte política con la buena relación que tenemos con el gobernador Menchaca y yo creo que podemos sacar buenas cosas”.

También, afirmó en que, aunque no hay fecha para su encuentro con el gobernador hidalguense, pero que esto o frena el proyecto para el Acueducto lll, puesto que cada quien desde su trinchera está trabajando ante las dependencias antes mencionadas y tener prioridad para que los queretanos tengan agua.

“Es un tema de ayuda mutua, de vigilar cómo está el proyecto explicarles a los ciudadanos y que no tiene nada que ver, sobre todo, miren vienen tiempos políticos, y en esos tiempos políticos quieren tener réditos políticos de todos lados, pero les pediría a los queretanos que sigamos en el entendido que necesitamos el agua”, enfatizó.