Servicio militar obligatorio para mujeres sería “revancha patriarcal”: Luévano

La propuesta del servicio militar obligatorio no es para buscar la igualdad de género sino una revancha del patriarcado, ya que no tiene sentido la iniciativa, afirmó la diputada presidenta de la Comisión de Diversidad en la cámara de diputados, Salma Luévano Luna.

“La verdad yo en lo personal no lo considero necesario, ni obligatorio, yo estoy en contra de que la mujer haga el servicio militar. No es necesario”, subrayó.

Explicó que esta iniciativa se toma cómo un pretexto ante la exigencia de las mujeres por una igualdad de género, pero no tiene relación con esta causa.

“No son concesiones, no son caprichos, no le encuentro sentido el que una mujer tenga también que ir a marchar, o sea no es venganza que eso lo entienda el patriarcado”, puntualizó.

Desconoció si sus compañeras diputados apoyan en su mayoría la iniciativa.

Igualmente afirmó, que en el Ejército Mexicano aún quedan pendientes para atender, ya que pese a integrantes de la comunidad LGBT+ han intentado ingresar no han tenido les han dado la oportunidad.

Enfatizó que no hay una estadística ya que faltan más denuncias de la comunidad.

“Es un derecho laboral, es un derecho de estudio si queremos entrar a lo que es la preparatoria, los posgrados, que ellos tienen y si nos niegan”, aseveró.

