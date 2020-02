Sindicato analiza emplazar a huelga

El Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del Municipio de San Juan del Río (SUTSMSJR) analiza la posibilidad de realizar un nuevo emplazamiento a huelga las próximas semanas, debido a la falta de cumplimiento en distintos compromisos hechos entre este organismo sindical y el Ayuntamiento sanjuanense.

A decir del secretario general del sindicado, Gregorio López González, el incumplimiento de varias cláusulas establecidas en el Contrato Colectivo de Trabajo (CCT) se ha presentado desde hace varios meses, por ello en asambleas de los trabajadores se han tocado estos temas, analizado la posibilidad de emplazar a huelga en marzo.

Mencionó que antes de concluir el 2019, el organismo sindical propuso al Ayuntamiento incrementar mil pesos de forma directa el salario de los trabajadores, a fin de homologar el aumento entre los 617 agremiados, sin embargo, ninguna respuesta se obtuvo de la parte patronal, motivo por el cual se generó inconformidad entre los representados.

“No hemos concluido la revisión del Contrato Colectivo de Trabajo, nuestra intención fue no emplazar y que se fuera avanzando pero no hay avances, no hay buena fe, al contrario siguen violentando el contrato y en eso estamos, seguimos yendo a pláticas ante el Tribunal y si esto continua así, vamos a emplazar a huelga, ya pasó mucho tiempo, entonces si esto sigue así este mes vamos a emplazar el próximo mes”.

Indicó que como parte de esta propuesta, se recurrió ante la Junta Local de Conciliación y Arbitraje para obtener mejores resultados, sin embargo, la falta de cumplimiento y respuesta generó inconformidad entre los agremiados, quienes en reuniones han propuesto recurrir al emplazamiento de huelga ante la autoridad correspondiente.