Solicitan donadores de sangre para paciente del HGSJR

Familiares de Pedro Guadalupe Gil Fernández solicita apoyo de la ciudadanía para encontrar donadores de sangre A+. Señalaron que Pedro se encuentra en urgencias dentro del Hospital General de San Juan del Río, de manera que piden la solidaridad de la ciudadanía para asistir a donar sangre.

Informaron que los horarios de donación en Hospital General de San Juan del Río son de lunes a viernes de 7:00 a 10:00 horas, por lo que los interesados deben de asistir cumpliendo los siguientes requisitos:

Presentar la solicitud de donación de sangre, presentar identificación oficial, tener 18 años de edad, pesar más de 50 kg., tener ayuno máximo de 8 horas, tener más de un año del último tatuaje, no haberse realizado alguna cirugía en los últimos 6 meses, retirar perforaciones 72 horas previas, mujeres no presentarse lactando, tener más de 8 semana de la última donación, no haber padecido Covid-19 en los últimos dos meses, no estar en tratamiento médico, no haber ingerido bebidas alcohólicos o energizantes 2 días previos a la donación y no presentar caries severas.

Para mayores informes comunicarse al número telefónico 427 194 6366.