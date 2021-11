Solo cincuenta patrullas para cuidar en San Juan del Río

Un poco más de cincuenta unidades vehiculares son con las que cuenta actualmente la Secretaría de Seguridad Pública Municipal de San Juan del Río, declaró Roberto Carlos Cabrera Valencia, presidente de esta demarcación, al precisar que este parque contempla los vehículos y camionetas.

Mencionó que apenas se está haciendo un diagnóstico de cuantas de estas, están en buen estado, y cuales otras estarían obsoletas o bien, requieren de reparaciones mecánicas para su correcta operación para vigilar la seguridad de los sanjuanenses en sus colonias y comunidades.

“Tenemos un poquito más de 50 patrullas entre camionetas y vehículos, y tenemos por mucho que mejorar el padrón vehicular. Me permiten hacer el diagnostico (de las unidades), ya el sábado tuve reunión de trabajo con todos los secretarios para que me pasen la parte aspiracional lo mínimo y lo máximo”.

Local Ángel Rangel honrado por retorno a SSPM

Añadió que sin duda uno de sus proyectos para su administración será fortalecer el padrón vehicular con el que cuenta esta dependencia para brindar mejor atención a los llamados de emergencia de la ciudadanía, pero también robustecer a las diferentes dependencias con unidades y equipamiento necesario.

INCIDENTE DE PATRULLA

Sobre la salida de camino y volcadura de una patrulla de la SSPM que se presentó la mañana de este miércoles en las inmediaciones de Avenida México en el Nuevo Parque Industrial, el titular de esta corporación, Ángel Rangel Nieves, refirió que afortunadamente no hubo lesionado ningún elemento, y será la aseguradora quien determine la causa del hecho.

“Únicamente fueron los daños a la unidad por la salida de camino, se van a determinar las causas por parte de la aseguradora, el elemento no presenta lesiones, de hecho, iba en una pendiente ascendente hacia la fiscalía. No sabemos si fue una falla mecánica o alguna situación porque no hay curva ni bajada. Solo sabemos que hay un desnivel a lado del camino”, precisó.