Soportan horas bajo el sol para conseguir cita

Derechohabientes del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en el municipio de San Juan del Río externaron su molestia por la dinámica que se implementa desde el pasado 2 de enero para tramitar citas de especialidad en el Hospital General de Zona No.3, pues afirmaron que tienen que hacer largas filas bajo el sol mientras esperan sus turnos, lo cual se da después de varias horas.

Lucía, como pidió ser identificada, afirmó que el proceso para tramitar este tipo de citas tuvo un giro en comparación al año pasado, pues recordó que en 2023 las personas podían dirigirse directamente al módulo correspondiente para solicitar la consulta. Sin embargo, dijo que a partir de este año, personal del hospital pidió a todos los derechohabientes hacer fila a las afueras del edificio.

Aseguró que esta medida se tomó sin explicación alguna para los derechohabientes y que fue a partir del 2 de enero cuando las personas comenzaron a formarse a las afueras del hospital para conseguirse un turno.

“Quisiéramos saber por qué nos hacen esto, es una inconformidad muy grande que tenemos. Nos formamos horas bajo el sol para agendar una sola cita que te van a dar hasta varias semanas después. Yo ya he venido varias veces porque tengo hijas y les tengo que sacar la cita, y desde que entró el año es lo mismo, nos tienen aquí formados por horas y con una fila que avanza muy lento”, comentó.

Por su parte, Patricia dijo que el proceso de hacer filas se sigue para dos turnos, matutino y vespertino. En ese sentido, explicó que si una persona no logra pasar al módulo en la hora correspondiente, tiene que regresar al siguiente día para volver a formarse. Reiteró que esta situación provoca varias molestias entre las personas que desean una consulta, pues acusan que el proceso es demasiado lento.

“Antes no era así, el año pasado todavía venías sin ningún contratiempo. Te metías, ibas al área que corresponde, agendabas tu cita y era todo. Ahora, pues, vemos que ya no es así. Esto empezó desde que entró el año. Ahora, si te dan la cita en el horario que te corresponde, qué bueno, pero si no alcanzas, tienes que regresar al otro día y volverte a formar. Yo he venido dos veces y en las dos la fila es muy larga”, aseveró.

Finalmente, los derechohabientes hicieron un llamado a las instancias competentes para acelerar el proceso en el trámite de citas. “Trabajamos, tenemos cosas que hacer y no podemos estar todo el día aquí y menos con este solazo (…). Pues pedimos que aceleren esto, que no lo hagan tan complicado, porque estamos aquí por horas”, dijo Jorge.