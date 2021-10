“Soy perseguido políticamente”: Zamorano

El regidor síndico del Ayuntamiento de San Juan del Río, Fernando Rafael Zamorano Estrella, dijo que el perseguido políticamente por ex funcionarios de la pasada administración, quienes buscan satisfacer sus deseos personales para que él se retire del cargo que asumió desde el pasado primero de octubre.

Precisó que esta situación se viene presentado desde hace algunos meses, sin embargo, advirtió que está dispuesto a trabajar en beneficio del municipio y para participar en la toma de decisiones que se puedan generar desde el cuerpo colegiado que es el Cabildo sanjuanense.

“Desde hace algunos meses he sido perseguido políticamente por ex funcionarios de la pasada administración que pretenden cumplir sus intereses personales el que yo me baje de la regiduría sindicatura. Han estado presionando para que se logre esta situación”.

Al cuestionarlo sobre los nombres de quienes podrían estar detrás de esta “persecución”, como el funcionario lo refirió, dijo que hay procedimientos jurídicos que están llevando su curso, por lo cual no pudo hablar más al respecto, y tampoco puntualizó si él ha recibido denuncias por el momento.

Sobre los comentarios que han circulado sobre actos de corrupción cuando se desempeñó como titular de Protección Civil en el periodo 2015 – 2018, Zamorano Estrella comentó que hasta el momento no ha recibido notificación por parte de alguna autoridad por si es que ya se interpusieron demandas.

“A mediados de la campaña (electoral) fue cuando me empecé a enterar y han venido a afectar mi tranquilidad personal, laboral como la de mi familia y estaremos en espera de las investigaciones”, sostuvo.