Taxistas denuncian competencia desleal

La presencia de taxis denominados “ejecutivos” en San Juan del Río, ha generado en los últimos años un descenso en el número de servicios de las unidades que cuentan con permiso y registro ante el Instituto del Transporte Querétaro (IQT), informó el subsecretario de la Federación de Uniones de Taxistas y Conexos en el Estado La Corregidoras A.C., Roberto Arturo Nieto Martínez.

Reconoció que existen aplicaciones de taxis ejecutivos que fueron autorizadas por parte de la autoridad estatal en materia de movilidad, sin embargo, también se ha identificado la presencia de unidades sin ningún tipo de identificación, los cuales circulan en las zona conurbada del municipio a fin de conseguir usuarios.

Local Taxistas buscan sindicalizarse

“Es riesgoso para la persona que toma ese servicio porque si digo que soy Uber y no hay identificación que la vea el usuario o registro de esa persona que va conduciendo ese vehículo, puede haber motivos de delincuencia donde la persona es vulnerable porque no se tiene ese registro, hay muchos vehículos que están haciendo ese servicio y anteriormente no existían esos vehículos”.

Dijo que por esta situación se ha identificado un descenso en el número de servicios del 35 por ciento ya que la mayor parte de estas unidades operan mediante aplicaciones o redes sociales, sin contar con los lineamientos que establece el IQT, por ello llamó a la población a estar atenta a este tipo de servicios que se ofrecen entre la población.

Finalmente, dijo que las unidades que están autorizadas y avaladas por el IQT cuentan con el Tarjetón de Identificación Oficial (TIO) a la vista, con el fin de que los usuarios puedan acceder a la información del conductor, garantía de que la unidad está registrada ante la autoridad estatal y para el fin de la movilidad.