Temen discriminación contra migrantes

El presidente de la Estancia del Migrante González y Martínez A.C. (EMGM), Martín Martínez Ríos, expresó que se teme por posibles actos discriminatorios en contra de los migrantes que cruzan por el territorio mexicano, derivado del flujo continuo de los integrantes de este sector población por el país.

Mencionó que las caravanas de migrantes de países de Centroamérica y Sudamérica emanan continuamente, situación por la cual con frecuencia se dejan ver con mayor frecuencia los integrantes de este sector poblacional en varios estados, uno de ellos, Querétaro, paso obligado para llegar a la frontera norte del país para pedir ayuda al gobierno de Estados Unidos.

“A mí lo que me preocupa junto con más compañeros que nos dedicamos a brindar asistencia humanitaria a los integrantes de esta población, es que haya rechazo hacía ellos, nos preocupa porque hay viene la xenofobia de la población civil, ellos van a decir, pues no que los albergues los tratan bien, y de ahí que se empiecen a dar rechazos”.

Explicó en lo que va del año van cerca de 60 mil migrantes que cruzan por la Antigua Estación Bernal, ubicada en el municipio de Tequisquiapan y desde donde, aseguró que se atienden a cientos de personas que viajan a bordo de los vagones del tren de carga para llegar al norte del país.

“Ellos (migrantes), ya saben lo que se vive, muchos de ellos ya han sufrido aquí en México, a lo que voy, es que la gente si de por sí ya no los quieren apoyar, pues con esto menos los van a apoyar, nosotros estaríamos redoblando esfuerzos, no hay solución para detener la migración, no hay solución para que termine, aquí en México cuántas masacres hemos visto, y no se ha hecho nada, nunca hay culpables, por eso, nosotros vamos a fortalecer el apoyo”.

