Tolerancia cero ante recarga de cilindros

Luego de que se diera a conocer que las estaciones de gas lp en el municipio de San Juan del Río están negando rellenar de producto a los cilindros que se usan en el hogar, la titular de Protección Civil, Verónica Laguna Luján en esta demarcación dijo que este procedimiento no estaba permitido, puesto que, al efectuar el procedimiento no cuentan con el protocolo óptimo de seguridad.

Declaró que, si hacen este tipo de servicios en las estaciones, estarían sujetos a una suspensión del mismo establecimiento, y que, en todo caso, las únicas facultadas para despachar el producto son las plantas de carburación, como la que se encuentra en la comunidad de Cazadero.

Lo anterior, al precisar que, las plantas de carburación cuentan con un protocolo de seguridad en el que, desde que llegan los usuarios, al hacer una revisión previa delos cilindros, independientemente de su capacidad y con ello, determinar si están listos para recibir el gas LP.

“El procedimiento de rellenar gas en una estación, está prohibido porque una estación no cuenta con los protocolos de seguridad para rellenar tanques, las plantas de carburación son las facultadas para despachar el gas, como la de Cazadero”.

En este sentido, la titular de Protección Civil recalcó que “rellenar tanques de gas en una estación de carburación es un procedimiento que está prohibido. Nuestra tarea es hacer los recorridos permanentes y este tipo de procedimientos ameritan la suspensión de estos establecimientos”.

Subrayó en que, si los propietarios de las estaciones de carburación de gas, decidieron no seguir con sus operaciones, fue decisión propia, y no porque se les haya limitado, aun sabiendo que no está permitido por el riesgo que representa, tal y como sucedió el pasado 24 de diciembre, cuando un cilindro, no estaba en condiciones de recibir el gas y se averió, ocasionando la muerte de una persona.

Cabe mencionar que, Laguna Luján, también dijo que, dentro de poco estaría convocando a una mesa de trabajo para que, este tipo de lugares “puedan generar una manera para que puedan vender los tanques de 10 kilogramos a los comerciantes y que estén rellenando en las estaciones de carburación”, añadió.