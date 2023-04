Trabaja PRI en zonas prioritarias de San Juan del Río

El Partido Revolucionario Institucional (PRI) en San Juan del Río trabajará en 17 zonas prioritarias del municipio, esto derivado de que se ha detectado en cada una de ellas el respaldo hacia el instituto político a pesar de la complejidad que se ha tenido en los últimos procesos electorales, afirmó la presidenta del Comité Directivo Estatal del partido tricolor, Abigail Arredondo Ramos.

Refirió que se ha reunido con los dirigentes seccionales y de las organizaciones del partido a fin de generar estrategias y propuestas que atiendan de manera específica las necesidades de cada una de las zonas prioritarias que se han detectado. Detalló que una parte fundamental de estos lugares ha sido el apoyo que han demostrado hacia el PRI en las últimas elecciones a pesar de las adversidades en las que se ha encontrado el instituto político.

“Estuvimos platicando con varios seccionales, con varios liderazgos de los que han tomado protesta como presidentes de seccional (…) para hacer una estrategia mucho más aterrizada por zona por sección prioritaria. Nosotros ya tenemos un termómetro y digamos que una estrategia global, pero a cada zona le vamos metiendo el ingrediente especifico de cada región, y eso es lo que estamos haciendo, para que el discurso y la estrategia de llegar a la gente con una propuesta sea el mejor”, comentó.

En ese sentido, aseveró que si bien hay muchas coincidencias en temas que deberían de atenderse dentro del municipio, elegir zonas prioritarias permitirá al PRI escuchar y conocer las necesidades principales de cada sitio, a fin de construir una plataforma de propuestas que las atiendan y con ello buscar la retención del voto que se ha reflejado en los últimos procesos electorales.

Indicó que entre las secciones prioritarias en San Juan del Río se encuentran comunidades y colonias, algunas de ellas ubicadas en la zona oriente. Añadió que para la definición de estas zonas se tomó en cuenta en número de votos que se han obtenido en estos sitios, pero también otros factores que han influido en los últimos tiempos.

“Zonificándolo te permite ser mucho más exacto en lo que vamos a ofertar como partido (…). Claramente tuvimos que hacer un ejercicio diferente, ya no (como) antes porque el electorado se ha comportado diferente. Entonces, no podemos irnos para delimitar una sección prioritaria solo por qué número de votos tenía el PRI, si no hemos juntado y unido varios factores y aquí en particular 17 son las zonas en donde vamos a trabajar”, declaró.

Finalmente, expresó que para el PRI el municipio de San Juan del Río representa un territorio de gran importancia dentro del estado, pues en el convergen grandes retos. Aseguró que durante las visitas a la demarcación las personas le han externado que sus comunidades y colonias han estado abandonadas durante varios trienios.