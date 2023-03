Ciudadanos informes con aumento del predial: PRI

Uno de los principales reclamos que la ciudadanía de San Juan del Río ha expuesto en los recorridos que realiza el Comité Municipal del Partido Revolucionario Institucional (PRI) es el referente al aumento del predial que se dio este año, toda vez que consideran que no era un momento oportuno para incrementar este impuesto, afirmó la dirigente municipal de dicho instituto político, Carmen del Rosario Nieto Chávez.

Refirió que integrantes del Comité Municipal del PRI han visitado varias comunidades y colonias de la demarcación donde se han reunido con pobladores, quienes en estos encuentros han expresa su inconformidad por el incremento al impuesto predial que se dio en San Juan del Río para este 2023.

“La gente está a disgusto por el tema del predial, la gente no está contenta. La gente ve el abuso de sus cobros en un recibo, cosas que ellos no pueden defenderse en el tema del predial. Dicen que el impuesto es muy alto y que no lo pueden pagar porque no hay tanto trabajo como para poder solventar ese y otros gastos que tienen. La ciudadanía no está contenta y eso es lo que hemos visto en estas visitas que hacemos”, comentó.

Fue el 9 de diciembre pasado cuando integrantes de la LX Legislatura del Estado de Querétaro aprobaron las leyes de ingresos para 2023 de los municipios. De las 18 demarcaciones, los cuatro que plantearon el aumento al impuesto predial fueron Tequisquiapan, San Juan del Río, Colón y Jalpan de Serra. En el caso del municipio sanjuanense, se dijo que el impuesto tendría un tope de un 10 por ciento.

En ese sentido, Nieto Chávez reiteró lo que declaró en diciembre de 2022 a El Sol de San Juan del Río, pues sostuvo que dicho incremento impacta de manera negativa a la economía de las familias sanjuanenses, teniendo como contexto los problemas económicos persisten en el país, especialmente el fenómeno de la inflación que no ha cesado en los primeros meses del año.

Asimismo, puntualizó que otra de las inconformidades de la ciudadanía está relacionada con la transparencia en el manejo de los recursos públicos. Argumentaron que durante los diálogos que se han sostenido, vecinos de distintas zonas han argumentado que llevan varios años sin recibir obra pública en sus respectivas comunidades.

“La cosa que nos comentan es que no les dicen en que se va a utilizar el dinero que se recauda. Ellos consideran, al igual que nosotros, que sería importante que el gobierno dijera puntualmente en qué lo van a utilizar (…). Es importante tener eso ya establecido, yo creo que los ciudadanos nos merecemos eso como una explicación a dónde va el dinero y entonces estaríamos a lo mejor hasta involucrados”, concluyó.