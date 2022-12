Ciudadanía afectada con alza en el predial: PRI

El incremento del 10 por ciento en el impuesto predial en San Juan del Río es un factor que afectará directamente la economía de las familias sanjuanenses, especialmente en esta época donde algunos problemas económicos persisten en el país, especialmente el tema de la inflación, afirmó la presidenta del Comité Municipal del partido tricolor, Carmen del Rosario Nieto Chávez.

Detalló que la postura del instituto político del que forma parte es estar en contra de cualquier alza en los impuestos, especialmente los de carácter municipal. En ese sentido, recordó que la regidora de la fracción del PRI en el H. Ayuntamiento de San Juan del Río, Fabiola Pérez Valenzuela, votó en contra de esta decisión.

“Nuestra postura es clara, no lo aprobamos. Nuestra regidora votó en contra de este incremento y nosotros no estamos de acuerdo con ello. Tenemos muchos impuestos que estamos pagando toda la población (…), con el tema de la inflación está claro que va a afectar a las familias. Al final terminamos trabajando solo para pagar al gobierno. Pareciera que la población económicamente activa estamos trabajando solo para pagar impuestos”, comentó.

Fue el 9 de diciembre pasado cuando integrantes de la LX Legislatura del Estado de Querétaro aprobaron las leyes de ingresos para 2023 de los municipios. De las 18 demarcaciones, los cuatro que plantearon el aumento al impuesto predial fueron Tequisquiapan, San Juan del Río, Colón y Jalpan de Serra. En el caso del municipio sanjuanense, se dijo que el impuesto incrementaría un 17 por ciento, pero con tope de un 10 por ciento.

En ese sentido, Nieto Chávez aseveró que las familias de las diversas zonas del municipio resentirán esta alza del predial directamente en su economía, toda vez que algunas de ellas apenas se están recuperando de los estragos provocados por la pandemia de Covid-19.

Recordó que cuando el PRI estuvo al frente de Gobiernos Municipales, una de las acciones insignia de dichas administraciones era la condonación de impuesto predial adultos mayores, pensionados, jubilados y personas con alguna discapacidad. Destacó que estas acciones demostraban la sensibilidad y empatía que el partido tenía hacia la ciudadanía.

“Por supuesto que los sanjuanenses lo resienten. Tal vez las personas que tienen un sueldo seguro, un sueldo noble, no lo sientan, pero las personas que no tenemos ese privilegio o las personas que viven de su negocio, que son emprendedores claro que lo van a resentir. El alza no la tenemos programada, muchas personas viven al día y claro que van a sentir ese incremento”, subrayó.

Finalmente, expresó que debe de haber una transparencia en el manejo del recurso se será recaudado a través de este impuesto, pues, aseguró, dado el incremento este se debe de reflejar en acciones que beneficien a la población sanjuanense.