Tráfico pre-navideño agudo en la ciudad

Intenso tráfico se registró en varios puntos del municipio de San Juan del Río durante el día previo a navidad, esto debido a las compras de último minuto, accidentes viales, así como el ingreso y salida de automovilistas de la ciudad. Durante un recorrido por la ciudad, en algunas zonas de la demarcación se observó el aumento de una carga vehicular y con ello un caos vial.

En un recorrido que realizó EL SOL DE SAN JUAN DEL RÍO por varios sectores de la ciudad, se pudo constatar un aumento en el número de vehículos que transitaban por las calles del Centro Histórico. Uno de los sitios donde se concentró más el tráfico fue en el cruce de las calles Independencia y Miguel Hidalgo, justo en las inmediaciones de la Parroquia de San Juan Bautista.

También se registró un tráfico lento sobre la Av. Juárez, especialmente de aquellos automovilistas que circulaban del poniente al oriente, toda vez que mientras algunos querían incorporarse hacia los jardines del Centro Histórico, otros buscaban la manera de transitar hacia la salida que lleva al Boulevard Hidalgo.

Un lugar más donde se generó un intenso tráfico vehicular fue en el semáforo que se ubica en la intersección de la Calle Miguel Hidalgo y José María Morelos. En este sitio se observó la circulación de decenas de vehículos, así como las largas filas generadas a causa de esto.

Para la señora Sara Gómez, el tráfico previo a la navidad se debe a que muchas familias están realizando las compras de último minuto, ya sea de los productos con los que se va a preparar la cena o los regalos para el tradicional intercambio con los seres queridos. También, reconoce que ella es una de estar personas que deja esto hasta las últimas horas antes del festejo.

“Pues sí, te voy a ser muy sincera, siempre dejó las compras a la mera hora, es una costumbre que no me he podido quitar, pero ni modo. Lo malo de salir horas previas a la fecha de navidad es que te topas con esto, con el tráfico en todos lados. Ahorita vengo de la zona oriente y allá es un caos. Voy para el mercado y por lo que veo también es un caos, la verdad es que por lo que veo no soy la única, también hay mucha gente que le gusta comprar en el último minuto”, comentó.

Asimismo, en las calles se pudo observar automóviles con placas de otros estados como Guanajuato, Morelos, Ciudad de México, Estado de México, así como de entidades de Estados Unidos, tratándose de vehículos que pertenecen a los paisanos que en días pasados llegaron a sus lugares de origen.