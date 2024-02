¿Trámites en la Secretaría del Bienestar se cobran?

Los trámites para inscribirse en los diferentes programas sociales que están bajo la supervisión de la Secretaría del Bienestar son gratuitos y se realizan exclusivamente de manera personal, por lo cual se hace un llamado a la ciudadanía para que tome precauciones y no caiga en engaños de falsos gestores que piden dinero a cambio de hacer ciertas diligencias, señaló dicha dependencia del Gobierno Federal.

Ante ello la delegada en Querétaro de la Secretaría del Bienestar, Rocío Peniche Vera, afirmó que si bien no se han tenido casos graves en la entidad, este es uno de los problemas más recurrentes que hay en los municipios, toda vez que personas se hacen pasar gestores de la dependencia federal o inclusive por servidores de la nación, los cuales ofrecen realizar algún trámite a cambio de una suma dinero.

Refirió que las principales víctimas de esta situación pueden ser adultos mayores y personas con discapacidad, por ello se ha alertado de manera permanente a la población para eviten tener contacto y aceptar los servicios de los falsos gestores, los cuales nunca concretan los trámites que afirman realizar y solo buscan beneficios propios a base de engaños.

“No hemos detectado un problema grave, pero sí, nunca faltan personas que tratan de abrir programas que no les corresponden y engañan a la gente. Entonces, vale la pena estar alertando de esto, sobre todo porque nos estamos dirigiendo a una población como la de adultos mayores, personas con discapacidad, que no está acostumbrada al manejo y no está alerta”, comentó.

Asimismo, insistió en que los trámites de los programas sociales se hacen directamente con personal autorizado por la Secretaría de Bienestar. Además, agregó que todas las convocatorias para estos esquemas de apoyos sociales del Gobierno Federal se publican a través de los canales oficiales de la dependencia, como cuentas verificadas de redes sociales.

De igual forma, puntualizó que es muy importante que los beneficiarios de algunos de los programas sociales cuiden sus tarjetas del Bienestar, pues es a través de este medio en que se hacen los depósitos correspondientes de cada esquema. Mencionó que las personas favorecidas no deben prestar el plástico a ninguna persona, además de ser cuidadosos para evitar extravíos.

“Nuestros servidores de la nación están cerca de la población, les estamos alertando para que no se dejen engañar porque las convocatorias y los programas sociales se manejan directamente a través de nuestras páginas oficiales (…). También, hay que cuidar las tarjetas interbancarias porque una vez que la pierden hay un riesgo enorme”, apuntó.