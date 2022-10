Van 5 denuncias por delitos contra el desarrollo urbano

En lo que va de la actual Administración Pública Municipal, se han presentado cinco denuncias ante la Fiscalía General del Estado de Querétaro (FGE) por delitos contra el desarrollo urbano en San Juan del Río, dio a conocer el titular de la Secretaría de Desarrollo Sustentable Municipal, Oscar Alcántara Peña.

Indicó que estas cinco denuncias se suman a las que ya se habían hecho durante la administración pasada para dar un total de 13. Explicó que las denuncias presentadas ante la autoridad correspondiente son porque personas intentaban comercializar predios en algunos puntos del municipio sin contar con los permisos correspondientes para hacerlo.

“Hay lugares en donde sí se puede comercializar. En donde sí cumplen con temas o normas de desarrollo urbano sí pudieran ser comercializados. Aquí lo más importante es que la ciudadanía se acerque con nosotros (…). Ahorita llevamos 13 denuncias presentadas ante fiscalía por delitos contra el desarrollo urbano, es decir, gente que efectivamente tenía un terreno, se le hizo muy fácil comercializar y no cuenta con los permisos correspondientes”, comentó.

Recordó que al momento de hacer la compra de un terreno, las personas interesadas deben de cerciorarse que el predio esté escriturado, además de que en el lugar se cuente con los servicios básicos para vivir. Añadió que de ser necesario, las personas deben de dirigirse a la Secretaría de Desarrollo Sustentable Municipal para constatar que el terreno que se va a comprar cumple con las normas de desarrollo urbano del municipio.

“(Hay que) checar qué es lo que le están comercializando, en qué zona, para ver si cumple o no cumple y que no se vayan a sorprender. Debe de haber servicios, debe de tener escritura, eso es lo más importante. Lo básico, lo básico que una persona tiene que revisar es que tenga escritura, que cuente con los servicios para que no tenga un problema a futuro. Y de la mano, que vaya con nosotros a efecto de constatar de que efectivamente se pueden comercializar esos terrenos, de que cumplen con temas en materia de desarrollo urbano”, subrayó.

Asimismo, puntualizó que la Secretaría de Desarrollo Sustentable Municipal tiene la obligación de atender todas las denuncias realizadas por la ciudadanía en este tema. Explicó que la dependencia lleva a cabo una investigación para acreditar que el terreno está en regla. En caso de que el predio no cuente con los permisos correspondientes, detalló, se hace la clausura del sitio y se hace del conocimiento a la FGE.

“Hay denuncias constantes. Nosotros tenemos la obligación de acudir a todas, hacemos la investigación y en este caso si detectamos que efectivamente es una persona que está tratando de generar un asentamiento procedemos conforme al marco legal lo que a nosotros nos corresponde, es decir, la clausura del lugar y damos parte a la fiscalía”, apuntó.