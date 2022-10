Van cuatro menores sanjuanenses repatriados

La regidora de la Comisión de Trabajadores Migrantes de San Juan del Río, Fabiola Pérez Valenzuela, dio a conocer que son cuatro menores sanjuanenses los que han sido deportados en los últimos meses de Estados Unidos a su lugar de origen.

Al omitir el nombre de las familias y comunidades que han requerido de su apoyo para la diligencia, la regidora comentó que la intención de niños y adolescentes por irse al vecino país, sigue siendo uno de los principales fenómenos en la localidad.

“En lo que va de que empezamos con el actual gobierno, se han dado cuatro casos de deportaciones y de menores y de varias comunidades del municipio, la migración sigue hacia allá”.

Mencionó que al generar dialogo y charlas con las familias de las mismas comunidades, las dos causas principales de migración en el municipio sanjuanense, son por cultura y tradición y por la falta de oportunidades, esta última engloba la educación y empleo.

Dijo que lo menores buscan llegar con sus familiares a Estados Unidos, por lo que para ello, contratan apoyo de “coyotes”, para pasar de forma ilegal al país, y cuando son detenidos por la autoridad de aquel país, es cuando se pide del apoyo de la Comisión aunque son pocos los casos.

“Ahorita no he tenido conocimiento de más niños que hayan sido deportados o jóvenes que hayan sido deportados, ahí generalmente buscan el apoyo y la ayuda porque ahí si necesitan la intervención para que podamos platicar en donde los hayan deportado y pueda haber un traslado, es un tema lamentable, no ha habido más pero estoy segura que la migración sigue hacía Estados Unidos”.