Vandalizaron tanque terapéutico del CRI de san Juan del Río

El tanque hidroterapéutico del Centro Rehabilitación Integral (CRI) de San Juan del Río fue vandalizado, situación por la cual dejó de operar desde diciembre de 2022 hasta la fecha, dio a conocer la presidenta del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), Georgina Sánchez Barrios.

Afirmó que fue a finales del año pasado cuando personas vandalizaron este espacio, toda vez que quemaron bombas y algunas partes del equipo donde personas tomaban algunas terapias. Por este hecho, indicó que se abrió una carpeta de investigación ante la Fiscalía General del Estado (FGE) de Querétaro a fin de realizar las investigaciones correspondientes y castigar a los responsables.

Local Brindan 640 atenciones mensuales en el Centro de Rehabilitación Integral

“Quiero ser bien puntual (…), tenemos una carpeta de investigación que se abrió ante fiscalía, el tanque fue vandalizado, nos quemaron las bombas, nos quemaron las partes y todo lo que tanto trabajo costó. Sabemos que hay personas que no tienen escrúpulos, que no tienen principios y que no les importa que ahí se atiendan a adultos mayores, niños, personas con discapacidad. Entonces, pues nosotros no lo habías comunicado, estamos desde el día uno solucionándolo”, comentó.

Asimismo, calificó como triste que esta situación se haya presentado, pues recordó que fue justamente el año pasado cuando el tanque hidroterapéutico reanudó operaciones luego de haber estado detenido más de seis años. Dijo que a partir de su apertura este espacio atendía alrededor de 40 personas al día.

No obstante, puntualizó que la rehabilitación de este equipo ha sido lenta, ya que es complicado conseguir algunas piezas que necesita. No obstantes, afirmó que se espera que en junio se vuelvan a reanudar las operaciones de este tanque para beneficio de los diversos sectores que toman ahí alguna terapia.

“Ese ha sido un tema, un tantito complicado, pero sobre todo encontrar las piezas porque no había sido nada fácil, había estado parado más de seis años este tanque y pues es mucho el coraje, es mucha la tristeza que hagan esto, porque a quienes afectan son directamente a los ciudadanos. Pero, pues bueno, estamos resolviendo y estamos seguros que en el mes de junio estaremos de nuevo retomando estas terapias”, apuntó.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

Aseveró que en tanto se termina la reparación del tanque, en algunos casos personas que necesitan terapias fueron canalizadas a otros lugares.

Aunque no detalló la cantidad, aseguró que la rehabilitación de este equipo se hace con recurso del Municipio. Además, dijo que a raíz de este hecho se reforzó la seguridad en el Centro Rehabilitación Integral, el cual se ubica en la colonia La Floresta.