Vecinos de Santa Matilde inconformes con la distribución de apoyos

Habitantes de la comunidad de Santa Matilde, quienes decidieron omitir sus nombres por temor a represalias, se manifestaron inconformes por la distribución del apoyo de calentadores solares que el Gobierno Municipal realizó de manera reciente, pues argumentaron que a lo largo de los años la localidad que habitan ha recibido pocos apoyos de índole social y de obra pública.

Aseveraron que en los últimos siete años solo han recibido una sola obra pública, lo cual, afirmaron, es insuficiente pues la comunidad cuenta con otras necesidades que deben de ser atendidas. En ese sentido, dijeron que ante una nueva administración, durante este año no se etiquetaron recursos para realizar acciones en la comunidad, sumando un año más sin obras.

Asimismo, aseguraron que en lo que va del año la instancia encargada de los apoyos sociales en el municipio no ha destinado recurso para dotar de dichos beneficios a las familias de la comunidad. Ejemplo de ello, apuntaron, fue la entrega de calentadores solares que se realizó el pasado lunes a habitantes de 27 comunidades.

“Nos gustaría que fuéramos iguales todas las comunidades, que hubiera igualdad. Son más de 80 comunidades aquí en San Juan y creo que todas merecemos el mismo respeto y que se nos otorguen los mismos apoyos por igual y no nada más a algunas, que pareciera que siempre son las mismas (…). Aquí en la comunidad hemos estado pidieron obras, apoyos y lamentablemente no nos ha llegado nada”, comentó un vecino de la comunidad.

En lo que respecta a la obra pública, detallaron que vecinos de algunas calles se han organizado para realizar trabajos de rehabilitación en las mismas, toda vez que, apuntaron, dichas vialidades son de terracería y se encuentran en malas condiciones. Por otra parte, señalaron que otra de las necesidades es la rehabilitación del drenaje en algunas calles.

Ante tal situación, los habitantes de Santa Matilde hicieron un llamado al presidente municipal de San Juan del Río, Roberto Cabrera Valencia, a fin de que se cumplan las promesas realizadas durante la campaña.

“Es cierto que todas las comunidades necesitan apoyo, pero hay unas a las que sí las atienden y a otras nos olvidan. Y es lo que nosotros decimos, cuando ocuparon el voto aquí estaban y ¿ahorita? Ahorita no les somos útiles porque no podemos votar o qué. Lo que queremos es que todo sea parejo, porque sinceramente se ve que no es así”, declaró otro habitante de la comunidad.