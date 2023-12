Ventas nocturnas privilegiaron a ambulantes

El director de la Cámara Nacional de Comercial (Canaco) en San Juan del Río, Roberto Domínguez Hernández, dio a conocer que, en las pasadas ventas nocturnas del municipio, hubo una gran participación de vendedores ambulantes, factor que no cumple con el objetivo de velar por la formalidad.

Estas ventas nocturnas concluyeron el pasado fin de semana, y dijo que los comerciantes establecidos refirieron que, ahora, se extendieron algunos de los vendedores que no están sobre las calles que iban a ofertar con el horario ampliado que era de 17:00 a 23:50 horas.

Local Exitosas ventas nocturnas del centro

Por lo tanto, este factor les pegó en cuanto a ellos tener la posibilidad de incrementar sus ganancias con esta modalidad que regularmente se hace durante los primeros quince días de diciembre, cuando las personas tienen sus aguinaldos y hay movilidad financiera.

“El comercio percibe que, si hubo un aumento en las ventas, esta iniciativa es positiva, para el comercio, como Cámara, estamos a favor de la formalidad, y las inquietudes de los agremiados es que no se está cumpliendo con el objetivo, sino todo lo contrario, es un llamado que hacemos para los ciudadanos que toman la iniciativa de coordinarlo”.

El representante de este sector empresarial comentó que, en esta ocasión, no fueron ellos los organizadores de este esquema, y que quien organizó las ventas, fue la Asociación de los Comerciantes del Centro Histórico, la cual tiene otro liderazgo.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

A pesar de esto, Domínguez Hernández precisó que, se tuvo una notable afluencia de personas en las calles y que de acuerdo con lo reportado por sus agremiados, fue que, el aumento en sus ventas fue apenas de un 10 por ciento, razón que lo motiva a que puedan cerrar el año con mejores finanzas.

“Todavía no tenemos un estimado del repunte, tenemos una percepción de comerciantes que nos lo ha comentado que es de un 10% en los comercios establecidos, sin embargo, muchos decidieron no participar porque estaban alentando al comercio que no está ni siquiera en el comercio de San Juan del Río”, señaló.