Viña Fest 2022 sin permisos municipales

Hasta el momento los encargados del evento denominado “Viña Fest 2022”, que pretende realizarse en la comunidad de La Estancia, no se han acercado con gobierno municipal para solicitar los permisos correspondientes. De manera que, al día de hoy no está autorizada la realización de dicho evento, informó el Secretario de Gobierno de San Juan del Río, Diego Cabrera Leal.

Detalló que a la fecha los organizadores de este evento no cuentan con ningún permiso emitido por la dependencia que él encabeza ni por la Coordinación de Protección Civil, con lo cual no se podría llevar a cabo dicho festival.

“No se han acercado a tramitar los permisos, por lo tanto, mientras que no tengan los permisos correspondientes no se puede autorizar el evento (…). Por el momento no tienen ningún permiso por parte de Secretaría de Gobierno y de Protección Civil”, subrayó.

A pesar de ello, señaló que los empresarios continúan con la promoción y difusión de dicho evento.

Mediante una búsqueda, El Sol de San Juan del Río corroboró que a través de la página de Facebook “Viña Fest La Estancia SJR” se anuncia que el evento se realizará los días 4 y 5 de junio en la comunidad de La Estancia. Entre las actividades programadas se encuentran elevación de globos aerostáticos, venta de artesanías, concursos gastronómicos y recorrido de ciclismo, entre otras.

Finalmente, Cabrera Leal hizo un llamado a los organizadores del evento antes referido para que se acerquen y soliciten los permisos correspondientes. Incluso, dijo, se pueden acercar con la delegación municipal de la comunidad pues esta instancia brinda el primer visto bueno para que se realicen cualquier tipo de actividades.