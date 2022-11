Adán Augusto López califica como caricatura marcha en defensa del INE

Adán Augusto López Hernández, titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), calificó como una “caricatura” la marcha del pasado domingo 13 de noviembre que recorrió Avenida Reforma y se replicó en otras 25 ciudades más del país, donde miles de ciudadanos protestaron para rechazar la reforma político electoral del presidente Andrés Manuel López Obrador y para defender al Instituto Nacional Electoral (INE) de la eventual desaparición que plantea el mandatario federal con esta enmienda constitucional.

Entrevistado en Palacio Nacional al final del acto conmemorativo por el Centenario Luctuoso del prócer de la Revolución Mexicana, Ricardo Flores Magón, el titular de la Segob descalificó la marcha de hace nueve días en la Ciudad de México para defender a la democracia y expresó que no fue una marcha, sino: “una caricatura de marcha”.

Adán Augusto López informó además que no habrá ningún operativo especial ni vallas para proteger el paso del presidente López Obrador en lo que se considera como una anti marcha de parte del mandatario a la protesta ciudadana, ahora conocida como “ola rosa”.

Reviró que la marcha presidencial que partirá el domingo 27 a las 9:00 horas del Angel de la Independencia al Zócalo capitalino va a avanzar sin problema, “ya verán que sí, son 5.7 kilómetros”. También se le preguntó cuántas personas estima que asistan a la convocatoria del presidente y concluyó que aún es muy temprano para hacer estimaciones.

No es antimarcha, es una celebración: AMLO

Este lunes en su conferencia matutina de prensa, López Obrador dijo que no es “ardidez” lo que le motiva a hacer la marcha ni promover su reforma política, sino que busca celebrar con la gente cuatro años de logros de su gobierno.

A la pregunta de un reportero si tenía ardor por la marcha de la oposición, López Obrador respondió de inmediato: "No, yo les pudo decir que hasta lo celebro porque eso dije que hay una especie de striptease político, porque se acaba la simulación, yo fui de los primeros que hablé en este país que el PRI y el PAN eran lo mismo y había millones engañados. No miento, millones de engañados”, reprochó.

Durante la conferencia el presidente expresó en referencia a su anti marcha: “Si no aclaramos las cosas va a parecer que somos rebeldes sin causa, o como se piensa estamos resentidos, ardidos, frustrados, no, es que necesitamos la transformación y no podemos estar poniendo la basura debajo del petate, hay que limpiar, hay que purificar la vida pública y para eso hay que hablar con claridad, no engañar, no simular", subrayó el presidente.

Luego que la oposición convocó el pasado 13 de noviembre de manera espontánea a miles de ciudadanos, el presidente llamó a que no se haga ningún acarreo de personas.

Por su parte, los opositores al mandatario, hicieron un llamado este 20 de noviembre a la gente que defiende la democracia a realizar sus actividades normales y vestir de rosa para hacer una diferencia con los simpatizantes del mandatario.

Personalidades como el ex presidente Vicente Fox y el empresario Claudio X. González y el perredista Fernando Belaunzarán llaman en sus redes sociales a solo vestirse de blanco y rosa y hacer su vida normal.