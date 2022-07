Adán Augusto López prevé mantener política de “abrazos no balazos” si compite en 2024

El secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, adelantó que de ser el designado para competir a la presidencia en 2024, y el eventual ganador, estima mantener la política de “abrazos y no balazos” del presidente Andrés Manuel López Obrador, así como su “proyecto de transformación” en general, pues, dijo, combate a las causas que generan descomposición social.

“Primero quiero decirles que es una frase hermosa la de abrazos y no balazos, pues es un asunto de convicción, es un asunto de entender que tenemos que, primero, ir a combatir las causas. Cuando hayamos vencido a esas causas, pues ya no habrá efectos y que parte de ello, pues es que haya políticas públicas con carácter social.

“(...) Entonces, yo creo que este proyecto de transformación, no nada más la estrategia de seguridad, ha llegado para quedarse porque en primera cuenta con un respaldo popular, como no lo había tenido ningún gobierno federal en los últimos 40 años, pues no es gratuito que el 70 por ciento de los mexicanos apoyen la política pública del presidente López Obrador y las tareas del gobierno federal”, destacó.

En gira por Chihuahua, el responsable de la política interna del país consideró que el próximo presidente o presidenta de México tendrá que fortalecer lo mucho que a su juicio ha avanzado el país desde que Andrés Manuel López Obrador tomó el poder en 2018, ya que no debe quedar como un esfuerzo aislado.

Por otra parte, durante su conferencia de prensa, aprovechó para deslindarse de las camionetas que circularon con su imagen por la entidad para darle la bienvenida.

Negó que él y su equipo estén detrás de las unidades que fueron denunciadas en redes sociales, sin embargo, manifestó que “están muy bonitas” y agradeció el gesto.

“No las he visto, la verdad pues yo agradezco a quienes hayan hecho esto. Sí voy a deslindarme de ello, están muy bonitas las camionetas, me las platicaron, me las reseñaron en una foto y yo agradezco muchísimo el gesto, el detalle, haya sido quien haya sido, pues es de agradecerle en lo personal”, resaltó.

La circulación de estos vehículos se da en medio de las acusaciones de la oposición contra diferentes funcionarios públicos de Morena por la presunta comisión de actos anticipados de campaña que vulneran la contienda electoral.

Los señalamientos principalmente se han dirigido hacia el secretario de Gobernación, la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum; y el canciller Marcelo Ebrard, pero también contra legisladores como el senador Ricardo Monreal, máxime que no es la primera vez que aparecen espectaculares, mantas, pintas en bardas o camionetas con el rostro de las llamadas “corcholatas” presidenciales de Morena.

Respecto a los cuestionamientos por las recientes visitas que ha hecho a diversos estados de la República, Adán Augusto López Hernández descartó que se traten como acciones de promoción personal de cara a las elecciones de 2024, sino que son funciones que le corresponde cumplir como titular de Gobernación, aunque reconoció su participación en eventos de su partido porque está orgulloso de pertenecer a él.

Omitió dar alguna opinión sobre las otras “corcholatas” y sus respectivas visitas estatales y eventos públicos, pero pidió unidad porque eso les va “a permitir llegar con todos y a tiempo, en su momento”.