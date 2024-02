Alicia Bárcena y Antony Blinken se reúnen en Cumbre G-20

La canciller, Alicia Bárcena, se reunió este jueves en Brasil con el secretario de Estado, Antony Blinken, en el marco de la Cumbre del G-20 que se realiza en Río de Janeiro, Brasil.

A través de un mensaje en su cuenta oficial de X la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informó que durante el encuentro ambos funcionarios discutieron temas de interés bilateral, aunque no dio más detalles.

“La canciller @aliciabarcena se reunión en Brasil, en el marco de la Cumbre delG-20, con el secretario de Estado, Antony Blinken con quien dialogó sobre temas de interés entre México y Estados Unidos”, difundió la SRE en su mensaje. México AMLO asegura a Blinken que le da mucha importancia a la amistad con EU

La propia canciller Bárcena difundió en sus redes sociales una foto con Blinken y un mensaje en el que destacó que la reunión sirvió “para continuar nuestras excelentes conversaciones y acuerdos bilaterales”.

El encuentro entre Bárcena y Blinken se llevó a cabo un día después de que la responsable de la diplomacia mexicana se reunió, también en el marco de la Cumbre en Brasil, con el canciller de Rusia Serguéi Lavrov con quien acordó profundizar el diálogo político entre los gobiernos de Vladimir Putin y Andrés Manuel López Obrador, así como el desarrollo de la cooperación comercial, económica, cultural y humanitaria.

“Ambos cancilleres intercambiaron puntos de vista sobre una serie de temas internacionales y regionales clave, además subrayaron la importancia de preservar el carácter no politizado de la actividad del G20 para aumentar su eficacia", informó la cancillería rusa tras el encuentro. Pleased you meet with @SecBlinken and the @WhiteHouse team to continue our excellent bilateral conversation and agreements. pic.twitter.com/myLNQVuozS — Alicia Bárcena (@aliciabarcena) February 22, 2024

Durante su estancia en Brasil, la canciller mexicana se reunió, además, con sus contra partes de Japón, Yöko Kamikawa y de Canadá, Melanie Joly con quien dialogó sobre la próxima Cumbre de Líderes de América del Norte, que será encabezada por los presidentes López Obrador, Joe Biden y el primer ministro Justin Trudeau.

Por su parte, el secretario de Estado se reunió ayer con el presidente de Brasil, Luiz Inacio Lula da Silva, quien hoy más tarde recibirá al canciller ruso Lavrov.









