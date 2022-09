AMLO acusa que IFT está controlado por monopolios

El presidente Andrés Manuel López Obrador arremetió este miércoles en contra del Instituto Federal de Telecomunicaciones y acusó que este organismo autónomo está controlado por empresas monopólicas.

Durante su conferencia de prensa matutina, el mandatario dijo: “Ese instituto está tomado por las empresas monopólicas de la comunicación” y añadió que, a pesar de su existencia, no se han terminado los monopolios en el ramo de la telecomunicación.

Asimismo, añadió que para mantener el control de la industria en el IFT “inventaron lo de la preponderancia” de algunas firmas del ramo.

“Crearon lo de actores preponderantes o agentes preponderantes, pues no, estamos viendo con el internet que no hay internet, no se fomentó la competencia, por lo mismo tampoco hubo reducción en el pago de las tarifas, pero sí crearon estos organismos” subrayó el presidente y amagó con ventilar ha quienes han cometido estas presuntas irregularidades, “un día vamos a exponerlos todos”.

El presidente sostuvo que la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores, crearon organismos autónomos con un andamiaje “muy afín al modelo neoliberal de privatización y de saqueo”.

Finalmente, acusó que hay empresarios que son protegidos por los organismos autónomos y por académicos o intelectuales conservadores, a la vez que subrayó que todos ellos coinciden en que debe diluirse el estado y dejar todas las funciones al mercado.