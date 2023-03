Aprueban en comisiones quitar tope a gasto en comunicación social

La Comisión de Gobernación y Población de la Cámara de Diputados aprobó derogar el último párrafo del artículo 26 de la Ley General de Comunicación Social para quitar el tope al gasto en comunicación social de estados y municipios que la mayoría de Morena impuso con el Plan B de reforma electoral.

A poco más de tres meses de entrar en vigor tras su publicación en Diario Oficial de la Federación (DOF), la diputada morenista Amayrani Peña presentó la iniciativa para revertir la modificación a la citada Ley que se encuentra en espera de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resuelva si es constitucional o no, luego de que estados y municipios presentaron acciones de inconstitucionalidad por presuntamente transgredir su autonomía.

Luego de la aprobación de la iniciativa de Amayrani Peña, que se prevé sea sometida a votación hoy mismo en el Pleno de San Lázaro, el diputado Mario Llergo, de Morena, presentó una reserva que también fue avalada.

“Las Entidades Federativas, los municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México determinarán su propio límite del gasto del Programa Anual de Comunicación Social, considerando los principios previstos en el artículo 5 bis de esta Ley”, se lee en la reserva.

El legislador indicó que su propuesta tiene como finalidad respetar la autonomía de los estados y municipios y que sean ellos quienes establezcan los límites del presupuesto destinado a comunicación.

En tanto, Humberto Aguilar, diputado del PAN, aseguró que no es el momento para reformar la ley, pues el máximo tribunal se encuentra analizando la constitucionalidad de las reformas avaladas por Morena, mismas que el diputado aseguró que no leyeron los morenistas.

“Les dijimos en su momento, esto es una invasión de competencias, no nos hicieron caso y lo votaron. Que bueno que haya esta rectificación de lo que se hizo mal, pero me parece que no es el momento procesal adecuado porque esta parte (se incluye) en la acción de inconstitucionalidad que presentamos hace unos días”, mencionó.

Cabe recordar que Ignacio Mier, coordinador de la bancada de Morena, informó el 20 de marzo que en la Cámara de Diputados se iba a discutir una iniciativa para derogar artículos de la Ley de Comunicación Social.