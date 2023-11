Denuncian a Vicente Fox por violencia política de género contra Mariana Rodríguez

Movimiento Ciudadano interpuso una queja por violencia política de género ante el Instituto Nacional Electoral (INE) en contra del expresidente Vicente Fox, luego de los comentarios que realizó en redes sociales sobre Mariana Rodríguez, esposa de Samuel García.

A través de redes sociales, Jorge Álvarez Maynez, coordinador de la precampaña de Samuel García a la presidencia, compartió el acuse de recibido por parte de Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral del INE.

Sociedad ¿Mariana Rodríguez es familiar de Francisco I. Madero? Revela parte de su árbol genealógico

"No vamos a permitir que el PRIAN enlode esta contienda con bajezas y mentiras, como ya han hecho en el pasado", escribió Álvarez Maynez en su cuenta de X.

La cuenta del expresidente Vicente Fox en la misma red social fue dada de baja tras darse a conocer la denuncia.

La cuenta del expresidente Vicente Fox fue dada de baja. / Foto: Captura de pantalla

Lo anterior deriva de los comentarios que Fox Quesada realizó sobre Mariana Rodríguez el pasado 25 de novimebre, cuando se refirió a ella como "dama de compañía" al responder otra publicación en X.

Mariana Rodríguez respondió al expresidente y le pidió que no se refiriera a ella de esa forma ya que no era un accesorio.

“Señor, no soy una dama de compañía. No le permito que me hable así a mí, ni a ninguna otra mujer”, reprochó.

El exmandatario reviró más tarde que él no era “NINGUN MACHIN” y dijo que se estaba convirtiendo su post en un asunto de género cuando no era nada de eso.









TE RECOMENDAMOS EL PODCAST ⬇️

Disponible en: Spotify, Apple Podcasts, Deezer y Amazon Music