Diputados destraban elección de consejeros del INE

La elección de cuatro consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) se destrabó, pues la próxima semana la Cámara de Diputados emitirá la nueva convocatoria y se instalará el Comité Técnico de Evaluación (CTE) que conducirá el proceso, informó Ignacio Mier Velasco, presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de San Lázaro.

“Tuvo conocimiento de la sentencia el Pleno hace unos días y nos dio el mandato para que la Junta de Coordinación Política elaborara un nuevo proyecto de convocatoria y de integración del propio Comité Técnico, lo vamos a hacer la próxima semana y con eso ya arranca formalmente el proceso para la renovación de los cuatro consejeros”, sostuvo.

En conferencia de prensa, Mier Velazco informó que el proceso se reanudó pese a que no se reunieron con magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), que aseguraron en un comunicado de prensa estar dispuestos recibirlos en sus instalaciones luego de que la Jucopo les extendió una invitación, pues acusó que tuvieron una actitud “poco colaborativa” para abordar la sentencia que ordenó a la Cámara de Diputados modificar la convocatoria para la renovación de consejeros electorales.

"Ellos se confundieron, no hay inocencia, sabemos que ellos lo hicieron en esa actitud que han ido asumiendo de poca colaboración con otro poder y prefirieron darle una salida legal como si estuviéramos dirimiendo, pero no estamos dirimiendo porque la sentencia era inatacable y no podía revertirse. Eso demuestra una actitud permanente de hostigamiento que tiene el Tribuna hacía uno de los poderes", dijo Mier.

El presidente de la Jucopo adelantó que instalarán una mesa de trabajo para revisar el marco normativo del TEPJF e incluso pedirán opinión de la Suprema Corte de Justicia de la nación (SCJN) y agregó que insistirán en una reunión con el Poder Judicial, pero ésta vez con la presidencia de la Sala Superior.

En tanto, el diputado Luis Cházaro, coordinador de la bancada del PRD, precisó que no pidieron una cita a los magistrados sino una reunión para abordar el tema de la sentencia y ante la respuesta del TEPJF decidieron no acudir.

“Bueno, nosotros no acudiremos porque no pedimos una cita, y lo que nos contestaron es como si quisieran darnos una cita que nosotros nunca pedimos”, indicó.

El 23 de diciembre de 2022, el Tribunal ordenó la modificación de la convocatoria y la Jucopo alegó que la sentencia era “inacatable” y acusó a los magistrados de excederse en sus facultades.

Este choque ha provocado que el proceso de selección de los relevos de los consejeros electorales Lorenzo Córdova, consejero presidente del INE, Ciro Murayama, Adriana Favela y Roberto Ruíz, que concluyen su estancia en el cargo el 3 de abril, se retrase por al menos dos meses.