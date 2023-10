Discuten en San Lázaro extinción de fideicomisos del Poder Judicial

La Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados discutirá este martes a las 13:00 horas la extinción de 13 de los 14 fideicomisos del Poder Judicial, cuyos recursos ascienden a 15 mil millones de pesos.

La reforma impulsada por el coordinador de la bancada de Morena, Ignacio Mier Velazco, propone desaparecer todos los fideicomisos que no tengan sustento en la Ley Orgánica del Poder Judicial, es decir, que sólo se salvaría de la extinción el Fondo de Apoyo para la Administración de Justicia.

Para concretar el recorte, siete leyes serían reformadas y los recursos de los fideicomisos extintos tendrán que ser reintegrados a la Tesorería de la Federación, 180 días posteriores a su publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF), para darles “un mejor uso en beneficio de la nación", de acuerdo con Mier Velazco.

Al corte del 30 de junio de 2023, los saldos de los fideicomisos que se proponen desaparecer son los siguientes: pensiones complementarias de mandos superiores 789 millones 397 mil 493 pesos; pensiones complementarias para mandos medios y personal operativo 2 mil 972 millones 640 mil 326 pesos; plan de prestaciones médicas 145 millones 66 mil 123 pesos; manejo de producto de la venta de publicaciones, CD’s y otros proyectos 177 millones 831 mil 290 pesos: y remanentes presupuestales mil 386 millones 20 mil 861 pesos. Todos los fideicomisos corresponden a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

En el Consejo de la Judicatura Federal, el fideicomiso pensiones complementarias de magistrados y jueces tiene un saldo de 4 mil 722 millones 319 mil 850 pesos; fideicomiso para el mantenimiento de casas habitación de magistrados y jueces 76 millones 571 mil 294 pesos; fideicomiso de apoyos médicos complementarios y de apoyo económico extraordinario para los servidores públicos del Poder Judicial, con excepción de la SCJN, 69 millones 75 mil 827 pesos; y el fideicomiso para el desarrollo de infraestructura que implementa las Reformas Constitucionales en Materia de Justicia Federal tiene 4 mil 308 millones 993 mil 45 pesos.

En el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) sólo desaparecía el fideicomiso de apoyos médicos complementarios y de apoyo económico extraordinario para los servidores públicos del Poder Judicial de la Federación, con excepción de la SCJN, que tiene un saldo de 15 millones 493 mil 63 mil pesos.

Previo a la discusión, Jorge Romero Herrera, presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, dijo que el PAN votará en contra de la reforma si la extinción de los fideicomisos trastoca derechos laborales de los trabajadores del Poder Judicial, sin embargo, dijo que si abona a eliminar privilegios de ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) no se opondrán.

“El PAN no pretende defender súper bonos para ministras o ministros, el PAN no pretende defender viáticos infinitos, el PAN no pretende defender miles de asesores, no nos interesa, ya lo hemos dicho muchas veces, eso no lo defiende yo creo que ya nadie. Lo que nosotros pretendemos defender son los fideicomisos en donde la misma Suprema Corte de la Justicia o el Consejo de la Judicatura en su particularidad, menciona que son fideicomisos para cumplir con los derechos laborales de miles de personas, no de ministros”, expresó.