En gira por Sudamérica AMLO evitará cruzar Perú: no queremos que nos hagan una majadería

En su conferencia matutina de este miércoles, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que va a evitar cruzar el espacio aéreo de Perú en su próxima gira por Sudamérica, pues aclaró que no quiere que le hagan “una majadería”, debido a sus marcadas diferencias con el Gobierno de la presidenta Dina Boluarte.

“Como no queremos que nos hagan una majadería, porque es público y notorio que no tenemos buenas relaciones con el Gobierno de Perú, no vamos a solicitar pasar por el espacio aéreo (peruano) para pasar por Santiago de Chile” dijo el mandatario este miércoles en su conferencia de prensa mañanera.

“Vamos hacer más tiempo, como una hora más, y no lo hacemos porque tengamos problemas de odio, así una confrontación frontal, no. Lo hacemos porque no queremos que la investidura, el presidente, el pais nuestro se vea envuelto en un escándalo si solicitamos el paso por el espacio aéreo y nos lo niegan. Ahora sí como diría nuestro filósofo Juan Gabriel ´pero qué necesidad´. Entonces es mejor actuar de manera precavida y entonces no nos metemos en lio con nadie y tampoco ponemos en aprieto a la autoridad en Perú, entonces es mejor dar la vuelta”, subrayó.

Desde principios de año cuando fue destituido el presidente peruano Pedro Castillo por un intento fallido de autogolpe de Estado, el presidente López Obrador comenzó a criticar al nuevo gobierno peruano de Dina Boluarte y dijo que era un régimen ilegal, por lo que congresistas del pais andino lo declararon persona non grata.

Ante esto el presidente mexicano subrayó que va a evitar cruzar territorio peruano y expuso que los pilotos de la Fuerza Aérea Mexicana (FAM) están viendo el plan de vuelo, pero adelantó que estima que llegará por la noche del 10 a Chile y al día siguiente en Santiago tendrá una reunión con el presidente Gabriel Borich y enseguida habrá una reunión en la embajada de México con chilenos exiliados que fueron protegidos en nuestro país.

Comentó que el lunes 11 de septiembre estará en la Ceremonia por el Aniversario Luctuoso Número 50 de Salvador Allender. Al concluir dijo que regresará a México.

Previamente, expuso que en Colombia se reunirá con el presidente Gustavo Petro y al día siguiente recibirá las conclusiones de un encuentro relacionado con el combate a las drogas, tras lo cual saldrá a Chile.