Funcionarios que aspiren a cargos de elección deben renunciar en octubre: AMLO

En vísperas de las elecciones del 2021, el presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que los funcionarios que aspiren a participar, deben renunciar a su cargo en octubre.

"No se van corridos, mal vistos, es un derecho aspirar a representar al pueblo".

En junio del 2021, se pondrán en juego en México 15 de los 32 gobiernos estatales y se elegirán los 500 escaños de la Cámara de Diputados federal.



Uno de los nombres del Ejecutivo que suena con más fuerza para dejar su cargo y contender a los comicios intermedios es el secretario de Seguridad, Alfonso Durazo, cuya labor en su ministerio es discutida y podría presentarse a gobernador de Sonora, su estado natal.

➡️ Renuncia de Jaime Cárdenas fue por miedo y falta de ganas: AMLO

López Obrador no quiso confirmar que ya esté buscando un reemplazo para Durazo, pero recalcó que quien abandone su gobierno para presentarse a los próximos comicios no será mal visto.



"No se van corridos, eh, no se van mal vistos. Porque es un derecho, como lo expresó el compañero (reportero), aspirar a representar al pueblo. Y yo estoy seguro que los que renuncien con este propósito van a ir a ayudar, es decir, que no son malas personas", explicó.



El presidente confirmó que no dará licencia a los que renuncien para optar a cargos de elección popular en 2021, sino que al marcharse no mantendrán "ningún vínculo" con el Gobierno, aunque no cerró la puerta a un regreso en el futuro.

➡️ INE pública convocaría para observadores electorales

"Lo que no quiero es que a la sombra del Gobierno se promuevan candidaturas, como era antes. Sufrimos mucho nosotros con eso", detalló el mandatario, que todas las semanas asegura que sufrió un fraude en las presidenciales de 2006 que le apeó del poder en favor del derechista Felipe Calderón.



"No queremos que sea lo mismo de antes, se acabó el fraude electoral. No queremos que se utilice al Gobierno para favorecer a partidos, a candidatos. Tiene que haber elecciones limpias y libres, y nada de manipulación", zanjó.

|| Con información de EFE ||