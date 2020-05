Monreal mete "reglazo" a Ley Barbosa contra educación privada en Puebla

La reforma educativa en Puebla, respecto a bienes muebles e inmuebles, no refleja el espíritu de la Ley General de Educación que se aprobó en el Congreso de la Unión, aseveró el senador Ricardo Monreal Ávila, al adelantar que seguramente se revisará en la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

“Ninguna ley local, ahí sí lo afirmo y lo reafirmo, puede ir contra la Constitución General de la República, incluso ninguna Constitución Local puede contradecir los postulados fundamentales en la Constitución General de la República’’, enfatizó el líder de Morena en la Cámara alta.

Además, aclaró que el Senado no es una instancia de dirimir controversias en materia legal con el estado de Puebla. El Senado representa el Pacto Federal, representa, en teoría constitucional, a los estados. “Pero quienes sí pueden revisar acciones de inconstitucionalidad es la Corte, la Suprema Corte de Justicia de la Nación’’.

En conferencia virtual, explicó que el verdadero objetivo de la Ley Nacional, fue y ha sido respetar el papel de las instituciones privadas en la consecución de los fines educativos que establece la Constitución General de la República.

El verdadero objetivo de la Ley Nacional sí fue respetar a estas instituciones privadas; sí, fortalecer el papel del Estado para vigilar y mantener el orden en esas instituciones, sí, con planes, programas y orientación del Estado a no violar la Constitución en materia de principios educativos. “Pero no se intentó y ni se intenta ni estamos de acuerdo en que se violenten derechos de las instituciones privadas’’.

“No creo que sea correcto en este momento establecer estos parámetros o estas modificaciones legales que pueden llevarnos a seguir confrontando sectores de la población, yo no creo en eso, me parece que debió haber sido mejor discutir, escuchar a las instituciones privadas y no apresurar un dictamen, que siempre resulta muy cuestionado en su oportunidad. No conviene apresurar estos procesos legislativos’’.

Monreal agregó: es mi opinión personal, se trata de una armonización indebida, no refleja el espíritu legislativo de la Constitución General y de la Ley Nacional en materia educativa. Entonces fue una mala armonización por parte del Congreso local en Puebla.

“Se va a tener que revisar en la Corte seguramente, pero no había necesidad de que en este momento se intentara distraer o desarmonizar una disposición nacional’’.

“Nosotros, no quede ninguna duda, estoy seguro de que el propio Gobernador de Puebla coincide conmigo; estamos del lado de la legalidad y seremos los primeros en señalar los excesos o las malas interpretaciones al espíritu de la Ley General de Educación’’.

Yo sí creo que la educación pública y la privada se han complementado en la tarea de hacer progresar a México, y en esa ruta seguiremos andando, dijo el morenista.

“Yo podría defender la educación pública y de hecho lo hago todos los días, porque soy producto de ello. Toda mi educación, toda, fue producto de la educación pública; la mayor parte becado por instituciones públicas.

“De no haber sido por la educación pública, no estaría aquí y no habría sido mi vida al servicio público, por eso defiendo mucho la educación pública; pero también creo que la educación privada es un complemento, porque el Estado no tuvo la capacidad para ofrecer educación pública amplia y de calidad para muchos sectores que pudieron haber sufragado parte de su ingreso en educación privada’’.

“No satanizo la educación privada; es más, dos de mis hijos estuvieron en educación privada y no me avergüenza, en la medida en que ellos decidan y ellos mejoren su calidad en la educación, no tengo inconveniente’’.

Soy maestro de la UNAM y defiendo mucho la educación pública, pero no soy incongruente y trato de mantener un equilibrio justo entre lo que es la educación pública y la educación privada.

“Superar esas viejas inercias, ese viejo discurso y pensar que ambas, la educación pública y la educación privada se pueden complementar’’.

No me pronuncio más allá, ni en favor ni en contra del Congreso; tienen su autonomía, pero vale la pena revisar los actos, para que puedan autocorregirse o la Corte lo hará, si es que existe esa desarmonización o contradicción con los postulados principales de la Constitución, refrendó Monreal.





