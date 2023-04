Plantea AMLO a senadores que desaparezcan el INAI sin titubeos

Durante su conferencia matutina, el presidente Andrés Manuel López Obrador, planteó que los senadores desaparezcan el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección a Datos Personales (INAI), sin titubueo alguno y traspasen sus funciones a la Secretaría de la Función Pública (SFP).

“Yo le diría a los senadores que no están de acuerdo con ese Instituto y que coincidimos con esa postura a que no titubeen. Se trata de defender los intereses del pueblo. (Pido) que reformen esa Institución, mejor dicho, que la desaparezcan, y que esa función se la encarguen a la Auditoría Superior de la Federación”, subrayó.

También recalcó que no le importaba que los senadores de oposición tomaran la tribuna, e incluso la calificó como una "pijamada" y los comparó con la gente de FREEENA.

"¡Qué bien que están ahí los senadores y ojalá se queden más tiempo en el Senado, ahí en plantón!”, dijo López Obrador.

“Que acampen ahí para que vean lo que se siente, no vayan a salir como los de FREEENA que vinieron al Zócalo y no tardaron por que pues no están acostumbrados, puro fifí, ellos no saben de luchar en favor del pueblo”, reprochó el presidente.

También aprovecho para criticar al instituto, del que dijo que “nunca hizo nada” para combatir la corrupción de gobiernos anteriores y el dispendio en viajes.

Senadores de oposición toman tribuna

Este jueves, durante la última sesión del período legislativo en el Senado de la República, los legisladores de Morena rompieron el acuerdo con la oposición para designar a un nuevo comisionado del INAI, organismo que no puede sesionar por falta de quórum desde el 1 de abril pasado.

En respuesta a la desinación, el Senado de la República suspendió la sesión el pasado jueves luego de que Morena y sus aliados frenaran la designación de uno de los tres comisionados faltantes del Instituto Nacional de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai), que prometió el morenista Ricardo Monreal a cambio de los votos de los partidos de oposición para aprobar 18 iniciativas.

El Inai está inoperante desde el 1 de abril, cuando el excomisionado Francisco Javier Acuña Llamas terminó su encargo, dejando al pleno con cuatro integrantes, ya que el Senado no ha nombrado cubierto los otros dos puestos vacantes desde abril de 2022.