Reciben diputados minuta sobre Revocación de Mandato

El presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna, informó que ese órgano legislativo recibió la minuta sobre la Ley Federal de Revocación de Mandato.

Luego de la aprobación en el Senado la madrugada del pasado viernes, el documento fue enviado a San Lázaro para su discusión, análisis y eventual aprobación.

Hemos recibido del @senadomexicano la minuta sobre la Ley Federal de Revocación de Mandato. pic.twitter.com/Hq859bsMpO — Sergio Gutz. Luna (@Sergeluna_S) September 6, 2021

Al respecto, la bancada del Partido Revolucionario Institucional (PRI) advirtió que la minuta contiene posibles riesgos de ser inconstitucional y límites para la democracia.

En opinión del tricolor, la consulta sobre la revocación de mandato del presidente López Obrador debe ser un instrumento de libre elección para la ciudadanía y no “una herramienta para ratificar el poder desde el centro".

“La Revocación de Mandato es un ejercicio con un alto costo para las finanzas públicas, por lo que el quehacer público debe estar enfocado en dar resultados y no distraer a la opinión pública con acciones que no están en la agenda ciudadana y que no resuelven los problemas del país”, expuso.

Con cambios en la pregunta y luego una sesión que duró más de 10 horas que terminó de madrugada, el Senado de la República aprobó en lo general y en lo particular el dictamen que expide la Ley Federal de Revocación de Mandato.

El dictamen se aprobó en lo general con 101 votos a favor y dos en contra de los senadores Gustavo Madero Muñoz, del PAN, y Emilio Álvarez Icaza Longoria.

La pregunta que se publicará en las boletas cuando se lleve a cabo este ejercicio será:

“¿Estás de acuerdo en que (nombre), Presidente/a de los Estados Unidos Mexicanos, se le revoque el mandato por pérdida de confianza o que siga en la Presidencia de la República hasta que termine su periodo?”.

En la discusión en lo particular, el senador Ricardo Monreal Ávila retiró la reserva que presentaron senadores de Morena, que buscaba modificar el artículo 33, debido a que no logró el consenso con todas las fuerzas parlamentarias, por lo que este se aprobó en los términos del dictamen.

El legislador hizo un llamado a no permitir que el Instituto Nacional Electoral (INE), ni ningún órgano autónomo, usurpe funciones del Legislativo, pues por poderosos que sean, no pueden violar el principio de legalidad. “Por eso hacemos este gran esfuerzo”.

La Ley dispone que el INE tendrá a su cargo, en forma directa, la organización, desarrollo y cómputo de la votación, incluyendo los consejos y juntas ejecutivas locales y distritales que correspondan.