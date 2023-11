Samuel García es un joven político mañoso, asegura Mario Delgado

Mario Delgado, dirigente nacional de Morena, acusó que Samuel García, precandidato de Movimiento Ciudadano a la presidencia de la República, no representa una nueva política porque es un “joven político mañoso” que no cumplió su promesa de no dejar la gubernatura de Nuevo León para buscar otro cargo.

Te podría interesar: Es momento de que llegue un joven: Samuel García inicia precampaña para la Presidencia

En conferencia de prensa, el líder morenista calificó de “ocurrente” la publicidad de la precampaña de Samuel García en la que se presenta como joven, pues dijo que el serlo no lo exime de tener “viejas mañas” y “representar lo peor de la vieja política".

Política Alito califica a Samuel García de “mitómano” y a MC de “oposición servil”

“¿Cuál es la nueva política que él representa? Es un joven viejo político mañoso. ¿Cuál es la nueva política? la que impulsa la cuarta transformación”, dijo Delgado a pregunta expresa sobre el precandidato emecista.

Mario Delgado exhibió el video en el que Samuel García se comprometió a estar los seis años en el cargo de gobernador de Nuevo León y no distraerse en buscar la presidencia como lo hizo Jaime Rodríguez "El Bronco", y lo acusó de no tener palabra.

“Él dice que quiere derrotar (la vieja política) pero actúa como político sin palabra, si no tienes palabra no tienes autoridad moral”, indicó.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

Mario Delgado también arremetió contra Alejandro Moreno Cárdenas, dirigente nacional del PRI, y los dirigentes de los demás partidos que forman el Frente Amplio por México (PAN y PRD), quienes dijo están enredados en la pelea por el botín que representan las candidaturas y que ha provocado que priistas como Adrán Rubalcava, alcalde de Cuajimalpa, renuncien al partido por la imposición del panista Santiago Taboada en la candidatura de la oposición por la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México.









TE RECOMENDAMOS EL PODCAST ⬇️

Disponible en: Acast, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Deezer y Amazon Music