Senado analizará solicitud para desaparecer Poderes en Guerrero y Guanajuato

El Pleno del Senado de la República dio entrada a las propuestas de desaparición de Poderes en Guerrero y Guanajuato, iniciativas que serán revisados por la Comisión de Gobernación.

Sin embargo, el morenista Félix Salgado, padre de la gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado, advirtió que la oposición “debe tener cuidado, o el tiro puede salirle por la culata”.

“Si nos metemos en este embrollo no vamos a salir. Y se los adelanto desde ahora, somos mayoría simple, no procede lo de Guerrero, ¿y qué tal que procede lo de Guanajuato? No nos den ideas porque entonces nos podríamos seguir de largo desapareciendo Poderes en los estados. Imagínense ustedes y en pleno proceso electoral”.

El resolutivo de la Mesa Directiva acordó establecer un procedimiento para que el Senado de la República determine si estima procedente la petición para configurar la desaparición de Poderes en los estados de Guerrero y Guanajuato, por lo que se enviará a la Comisión de Gobernación y Justicia para su análisis.

El debate ente Morena y la oposición se puso candente ante la posición del senador Félix Salgado Macedonio, quien arremetió contra el PAN y advirtió que estarían en un error.

Salgado Macedonio hizo un llamado “a mis fraternas compañeras y compañeros del PAN a que pudiéramos hacer un espacio para la reflexión. El artículo 76 constitucional es muy claro y nos mandata a nosotros para declarar la desaparición de Poderes. El Presidente de la República puede designar, pero vean qué necesidad.

“Nosotros somos la mayoría simple y ustedes lo saben, imagínense que nos metiéramos en esos vericuetos, ya a desaparecer Poderes en los estados, y les puedo asegurar desde ahorita que no procede la desaparición de poderes en Guerrero, y ustedes saben por qué no, no hay elementos para ello. Entonces sería ocioso estar aquí haciendo un falso debate.

✅ Se aprueba acuerdo para definir el procedimiento de las peticiones para que el Senado de la República ejerza la facultad de declarar la desaparición de los poderes constitucionales de un Estado. — Senado de México (@senadomexicano) March 20, 2024

Son tres causales para desaparecer los Poderes en un estado: insubordinación al Poder Federal, el que no estén funcionando los Poderes, o que se hayan enfermado los titulares. Lo cual no ocurre en Guerrero y en ningún estado de la República, todos están trabajando”, refirió Félix Salgado.

Recordó que se dio la destitución de la fiscal en Guerrero, y fue por unanimidad votando a favor todos los partidos políticos: Morena, PRI, PRD, todos los partidos que tienen vida política y orgánica en el Congreso local.

“Entonces, ¿en dónde está la falta de gobierno? Hay gobierno en Guerrero”, cuestionó.

“Ahora, como decía mi compañero que me antecedió, justamente si nos metemos en este embrollo no vamos a salir, y se los adelanto desde ahora, somos mayoría simple, no procede lo de Guerrero y, ¿qué tal que procede lo de Guanajuato? No es amenaza, pero sí procede, o sea no sería lo coherente ni lo correcto que nos metiéramos en ese embrollo”.

“Por lo tanto, mi propuesta, compañera presidenta, sería que se le diera turno a la comisión, que usted lo declare sin someter a la votación. Esta Mesa Directiva turna a la Comisión de Gobernación, allá se hacen bolas, analizan, votan y determinan”, dijo en su intervención Salgado Macedonio.

El senador Botello Montes, del Partido Acción Nacional, afirmó que, desde su punto de vista, de un partido o de otro partido, no se trata de una posición de partido, se trata de una posición que con toda responsabilidad como Senado de la República debemos atender en cuanto al deber ser, porque puede ser desaparición de poderes de un partido o de un gobierno emanado de un partido distinto al que milito o del que milito, y se trata de ser garantes de ese gran Pacto Federal.

De tal manera, afirmó que sí apelaría a esa petición para que tuviera una mayor reflexión sobre este acuerdo que se me está presentando a consideración de este Pleno.

La senadora Alejandra Noemí Reynoso Sánchez enfatizó sobre las palabras de Salgado Macedonio y como dijo: “Somos mayoría y si queremos, lo de Guanajuato puede proceder”, lo que consideró la senadora una amenaza.

“Es una amenaza, para eso quieren ser mayoría Morena y sus aliados. Para eso quieren ser mayoría, para desaparecer Poderes solamente porque son mayoría y no porque tengan los argumentos.

“Esta solicitud que hace la senadora de Morena, déjenme les doy cuáles son sus argumentos: la proliferación de la delincuencia organizada, que no ha podido combatir el gobierno federal; el huachicol del combustible, que no ha podido combatir el gobierno federal.

“Además de eso, el desabasto de agua, hay problemas serios con el abastecimiento de agua y por eso quieren desaparición de los Poderes; pero además la contaminación del agua, por eso quieren desaparecer los poderes.

“Creo que después de casi seis años no han logrado identificar lo que es la delincuencia organizada y los daños que esta ocasionan y están ocasionando en todo el país.

“Dicen que hay una situación de ingobernabilidad en el estado de Guanajuato y yo quiero solamente comentarles que hay organismos no gubernamentales, como el World Justice Proyect que dice que desde que inició este gobierno federal México va en franco retroceso en su índice global de derecho, el índice global de derecho es la gobernabilidad en donde Guanajuato ocupa el segundo lugar”, manifestó.

Y enumeró las entidades que no cumplen ese estado de derecho: los ingobernables son Tabasco, Puebla, Morelos, Estado de México, Guerrero, Ciudad de México, Quintana Roo.

Para responderle la senadora Martha Lucía Micher Camarena, del grupo parlamentario Morena, dijo: “A ver, sí, claro que queremos ser mayoría, claro que queremos ser mayoría para que en su momento se vote una desaparición de Poderes, porque somos los representantes populares, somos representantes de los intereses del pueblo, somos las y los representantes de lo que la gente quiere y no quiere, somos representantes de un Estado que garantiza, respeta, promueve los derechos humanos que están plasmados en la Constitución.

“El pueblo pone y el pueblo quita. Y somos sus representantes, y para eso queremos ser mayoría. A ver, ¿qué son la desaparición de los Poderes en los estados? Se refiere a la extinción o pérdida de la posibilidad de continuar ejerciendo el poder político por parte del titular del Ejecutivo y las funciones públicas estatales por parte de un cuerpo colegiado que ejerza el Poder Legislativo o Judicial en una entidad federativa”, recordó.

Según la senadora morenista el gobierno de Guanajuato ha abandonado los principios del régimen federal y ha abandonado el ejercicio de sus funciones.

“Miren, para muestra un botón, Guanajuato es el estado más violento, es el estado con más homicidios en todo el país, los homicidios dolosos se han incrementado a más del 500 por ciento entre 2013 y 2023, en los primeros dos meses del año ya van 481 homicidios dolosos, más del 10 por ciento de todo el país.

“Se ocultan los feminicidios, cerramos 2023 con 917 muertes violentas de mujeres, de las cuales apenas el 3 por ciento, tres de cada 100, se clasificaron como feminicidio. Es decir, es el último lugar a nivel nacional en llevar a cabo las respuestas a estos feminicidios.

“La corrupción de menores en lo que va del 24 se acumuló el 18 por ciento de la corrupción de menores en todo el país, y en Guanajuato somos el número uno de víctimas de este delito. Y la crisis de desaparición de personas Guanajuato es el estado donde más fosas clandestinas se han encontrado en los últimos tres años, por lo menos 187 fosas. Es un promedio de cinco fosas mensuales”.