Covid-19 "tocó" a 112 millones de mexicanos; la amenaza continúa: especialista de UNAM

Aunque la emergencia sanitaria de la pandemia de Covid-19 haya terminado, aún existe una amenaza y es momento de aprender a vivir y convivir con la enfermedad.

Según Mauricio Rodríguez, de la Comisión Universitaria para la Atención de la Emergencia Coronavirus, más de 112 millones de personas en México han sido contagiadas con el virus SARS-CoV-2 en algún momento durante los últimos tres años.

Rodríguez, quien es profesor del departamento de Microbiología y Parasitología de la Facultad de Medicina, explicó a El Sol de México que una vez que la Organización Mundial de la Salud declaró el fin de la emergencia por la enfermedad que surgió en Wuhan, China en noviembre de 2019, en México se han confirmado 7.5 millones de casos.

Sin embargo, según Rodríguez, este número debe multiplicarse por 8 a 15 personas que habrían tenido contacto directo y también adquirieron el virus, lo que significa que 112 millones de mexicanos han tenido una de las variantes de Covid, de un total de 126 millones de habitantes en el país. Significa que 89 por ciento de los mexicanos ya tuvo alguna de las variantes de Covid durante las cinco olas.

El especialista dijo que oficialmente desde marzo de 2020 hasta enero de este año la mortalidad en exceso reportada en México es de 505 mil 746 defunciones, pero qué manera directa con un diagnóstico claro asociado a Covid son 333 mil 913 fallecimientos.

“Se termina la emergencia, pero la amenaza continúa en el mundo… quizás en México ya no era una emergencia desde la mitad del año pasado y en este momento ya no es una amenaza por los niveles de vacunación y porque quienes se enferman se recuperan porque no tienen síntomas graves”.

Rodríguez Álvarez señaló que ahora se requiere que la Secretaría de Salud establezca la estrategia de vacunación que permitirá saber qué personas sí se tendrán que vacunas de manera periódica porque presentan alguna condición de vulnerabilidad.

Recomendó que aunque ya no es una emergencia, el cubrebocas y medidas como el lavado de manos deben permanecer sobre todo si se acude a lugares cerrados en los que hay una afluencia importante de personas y se permanece por más de media hora.

De igual manera, explicó que se debe usar al visitar hospitales, salas de espera en clínicas y laboratorios clínicos, lo mismo quienes visitan casas hogares para adultos mayores.

Los cuidados establecidos como medidas básicas deben permanecer en personas con enfermedades crónicas graves: con sistema inmunológico deprimido, diabetes no controlada y los no vacunados.

Aseguró que en este momento son este segmento de la población el más vulnerable y se requiere vigilar para que los contagios no crezcan en la comunidad.

En este momento, si bien se estima que hay 11 mil 555 casos activos acumulados en las últimas semanas, los casos activos por día son de mil para todo el país. La mayor concentración ocurre en la Ciudad de México, con 300 al día.

Hasta ahora la etapa más letal en nuestro país ocurrió entre el 18 de junio de 2020 hasta marzo de 2021, cuando ocurrieron más de dos mil defunciones por día y se superaron en diez mil los fallecimientos, dijo al tratar de establecer una diferencia entre los reportes de defunciones con el fallecimiento por día.

Respecto del avance de la vacunación, dijo que nuestro país avanzó rápidamente y ahorita se tiene a poco más de 80 por ciento de la población adulta con al menos una dosis y lamentó que en el caso de los menores de cinco años aún falte 38 por ciento de ese grupo a pesar de contar con las vacunas.

Mauricio Rodríguez comentó que la vacuna disponible de refuerzo es la cubana Abdalá que ha probado ser “segura y efectiva”. También lamentó que la población no acuda a reforzar su esquema cuando en este momento “debemos optimizar recursos y que se puedan caducar sin aprovecharlas”.

Dijo que en adelante el sistema de salud necesitará ser reformado, transformado no solo para prepararse para otras pandemias que seguramente seguirán en los próximos años, sino también para atender a todos los pacientes que reportan algún síntoma o padecimiento por postCovid.

México definirá el martes si se pone fin a la emergencia por Covid

El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que la Secretaría de Salud informará el próximo martes si hay condiciones en México para terminar con la emergencia sanitaria por la pandemia de Covid-19.

Esto, luego que hoy, la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró el fin de la emergencia sanitaria global por la Covid-19.

Con información de Rafael Ramírez





