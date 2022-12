FAO activa protocolos de asistencia a México y países con brotes de gripe aviar

La oficina regional para América Latina y el Caribe de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) dio inicio con los protocolos de asistencia para México y otros cinco países del continente con el fin de atender los brotes de influenza aviar que se identificaron desde hace al menos un mes.

En México, el Servicio Nacional de Sanidad Inocuidad y Calidad Agroalimentaria ha identificado hasta el momento brotes en Baja California, Chiapas y Nuevo León, este último que implica a una granja comercial de Montemorelos con más de 60 mil aves.

Mientras, en el continente se han detectado casos en Chile, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela.

A través de un comunicado, la FAO explicó que a raíz de esto entabló comunicación con los servicios veterinarios oficiales, ministerios y las secretarías de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente de los seis países afectados para dar respuesta a esta “emergencia”.

Esto porque, recordó, la región produce el 20.4 por ciento de la carne de ave y el 10 por ciento de los huevos que se consumen alrededor del mundo, por lo que es de vital importancia activar los protocolos de emergencia en la región para evitar afectaciones en la calidad de vida de pequeños y medianos productores.

Para ello, la agencia de las Naciones Unidas ya se encuentra colaborando con los gobiernos de dichas naciones en para la creación de planes de prevención, de detección y de acción frente a la influenza aviar AH5N1, calificada como altamente patógena, es decir, con amplias posibilidades de desarrollar una enfermedad.

No obstante, con el propósito de no generar alarma en la población, la autoridad internacional recordó que de momento no hay evidencia científica de que esta enfermedad se pueda transmitir a los seres humanos mediante el consumo de aves o huevos que son debidamente cocinados.

Por su parte, los síntomas a tener presentes en las aves son temblores, convulsiones, tortícolis, parálisis, disminución de la producción de huevos o huevos anormales; inflamación y/o color rojizo o morado de la cabeza, la cresta, las barbas y los corvejones, inflamación de los párpados, disminución de consumo de agua y de alimentos y por último un aumento masivo de la mortalidad.

En los humanos, esta enfermedad puede ser asintomática, generar tos o escurrimiento nasal o desarrollarse hasta la neumonía, la cual puede resultar en la muerte.